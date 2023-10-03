ضبط 3650 كيلو لحوم منتهية الصلاحية بالمنوفية

المنوفية - محمود شاكر

شنت إدارة المجازر بمديرية الطب البيطري بمحافظة المنوفية ، حملة مكبرة للقضاء على المخالفين والحد من ترويج السلع منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر.

يأتى ذلك بناء على توجيهات اللواء محافظ المنوفية إبراهيم أبو ليمون، والدكتور رفعت حماد، مدير مديرية الطب البيطري بمحافظة المنوفية بتكثيف الرقابة على الأسواق، حيث تم تشكيل لجنة مسائية برئاسة الدكتور هانى شمس الدين، مدير إدارة المجازر وتفتيش اللحوم وأطباء إدارة المجازر الدكتور عمرو الزرقاني والدكتور مادح الشرقاوى بالاشتراك مع جهاز حماية المستهلك.

وتمكنت الحملة من ضبط لحوم مذبوحة خارج المجازر ولحوم هندى مجمدة مجهولة المصدر باجمالى وزن 3650 كجم وتم عمل الإجراءات القانونية اللازمة وتقديمها للنيابة العامة لاتخاذ القرار.