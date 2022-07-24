اضطرابات النوم.. ما هي نوبات الهلع الليلية الشائعة؟

كتبت إيناس البنا

كثير من الناس يعانون من اضطرابات النوم التي تشمل هلع وقت الليل والنوبات التي تشمل التعرق البارد، ومعدل ضربات القلب السريع، وضيق التنفس، والارتجاف، وفرط التنفس والقشعريرة.

هذه العلامات والمؤشرات المؤلمة ليست مهددة للحياة ولكن يجب أن تتصل بطبيبك حيث يمكن علاجها بسهولة، ليس بالضرورة عن طريق الأدوية ، ولكن في كثير من الأحيان مع العلاج النفسي والاستشارات المتعلقة بالتوتر وبعض اليوجا والتأمل - يمكن لطبيبك أن يمنحك روتينًا لتتبعه بحيث يتم وضع كل الأشياء في مكانها الصحيح.

كيفية التعرف على نوبات الذعر الليلية؟



وفقا لموقع " healthline" تحدث نوبات الهلع الليلية عندما يعاني الشخص من بعض هذه الأعراض أو كلها:

ألم الصدر

الهبات الساخنة أو القشعريرة

الشعور بالاختناق

الخوف من الموت

الخوف من فقدان السيطرة

الغثيان

الخدر

خفقان أو سرعة دقات القلب

التعرق

ضيق التنفس

على الرغم من أن معظم أعراض اضطراب النوم تصل إلى ذروتها في غضون بضع دقائق قبل أن تنخفض بثبات، إلا أن آثار النوبة يمكن أن تؤثر على الشخص لفترة أطول.

يعتقد الأطباء أن نوبات الهلع الليلية إذا لم تعالج جيدًا في الوقت المناسب يمكن أن تؤدي إلى أمراض أخرى مثل الأرق، كآبة، رهاب الخلاء، وحتى الاجتماعية الشديدة القلق.

ما الذي يسبب نوبات الهلع الليلية؟



يتم إجراء العديد من الدراسات والأبحاث في جميع أنحاء العالم لفهم التجارب، يعتقد الأطباء أن هذه مرتبطة بقضايا الصحة العقلية الأخرى مثل ضغط عصبي والاكتئاب، حدد الخبراء أيضًا بعض العوامل التي يمكن أن تجعل الشخص أكثر عرضة للإصابة بنوبات الهلع الليلية:

تاريخ العائلة

ضغط عصبي

كآبة

خلل كيميائي في الدماغ

علاج او معاملة



تتوفر أنواع مختلفة من العلاج لعلاج هذا الاضطراب، يمكن لطبيبك مساعدتك من خلال مناقشة العلاج النفسي والأدوية لعلاج اضطراب النوم من خلال ممارسة التمارين، وممارسة التأمل اليقظ، و "التنزه بالرهبة"، والاسترخاء عند حدوث نوبة (القيام بشيء تستمتع به) هي بعض الطرق للتعامل معها.