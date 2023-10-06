احترس.. هذه الأطعمة فائقة المعالجة وغير صحية لازم تعرفها

كتبت ميرفت رشاد

الأطعمة فائقة المعالجة (UPFs) هي منتجات تخضع لعمليات صناعية معقدة وتحتوي على إضافات مختلفة، غالبًا ما تحتوي هذه المنتجات على مكونات منخفضة الجودة، مثل السكريات المكررة والدهون غير الصحية والمواد الحافظة الاصطناعية، تشمل المشروبات السكرية والوجبات الخفيفة المعبأة والوجبات السريعة والوجبات الجاهزة للأكل، إلا أن بعض الأطعمة فائقة المعالجة قد تبدو أكثر صحة بسبب أساليب التسويق ، ولكن الحقيقة أنها تحتوى على مستويات عالية من السكريات المضافة، أو الدهون المتحولة غير الصحية، أو المواد المضافة الضارة، وإليك القائمة وفقا لما نشره موقع" ndtv".

10 أطعمة فائقة المعالجة قد تبدو صحية ولكنها ليست كذلك:



1. ألواح الجرانولا



يتم تحميل العديد من ألواح الجرانولا التي يتم شراؤها من المتاجر بالسكر والمواد المضافة الاصطناعية والدهون غير الصحية.

2. الزبادي المنكه



غالبًا ما يحتوي الزبادي المنكه على كميات كبيرة من السكريات المضافة، اختر الزبادي العادي وأضف المحليات الطبيعية الخاصة بك مثل الفواكه الطازجة أو رذاذ من العسل.

3. حبوب الإفطار



يتم تسويق العديد من حبوب الإفطار على أنها خيارات صحية مليئة بالسكر والحبوب المكررة والألوان الاصطناعية، اختر الحبوب الكاملة بدون سكريات مضافة أو اصنع الجرانولا الخاصة بك مع الشوفان الكامل والمكسرات والبذور.

4. رقائق الخضار



على الرغم من اسمها، إلا أن رقائق الخضروات عادة ما تكون معالجة بدرجة عالية وتحتوي على القليل من الخضروات الفعلية.

5. ألواح البروتين



في حين أن بعض ألواح البروتين مفيدة، إلا أن العديد منها تتم معالجتها بشكل كبير ومليئة بالسكريات المضافة والمكونات الاصطناعية.

6. العصائر المعبأة في زجاجات



غالبًا ما تحتوي العصائر المعبأة على سكريات مضافة وتفتقر إلى الألياف الموجودة في الفواكه الكاملة. اصنع عصيرًا منزليًا باستخدام الفواكه والخضروات الطازجة أو المجمدة أو الزبادي العادي أو الماء أو العصير الطبيعي.

7. الخبز متعدد الحبوب



لا تزال العديد من خيارات الخبز متعدد الحبوب مصنوعة من الحبوب المكررة، اختر خبز الحبوب الكاملة المصنوع من القمح الكامل أو الشوفان أو أنواع دقيق الحبوب الكاملة الأخرى.

8. زبدة الفول السوداني قليلة الدسم



غالبًا ما تحتوي زبدة الفول السوداني قليلة الدسم على سكريات مضافة أو زيوت مهدرجة غير صحية لتعويض الدهون المخفضة، اختر زبدة الفول السوداني الطبيعية المصنوعة من الفول السوداني فقط وتجنب السكريات أو الزيوت المضافة.

9. مشروبات الزبادي بنكهة الفاكهة



غالبًا ما تحتوي هذه المشروبات على نكهات صناعية وسكريات مضافة، بدلًا من ذلك، حاول مزج الفواكه الطازجة مع الزبادي العادي والماء للحصول على نسخة صحية محلية الصنع.

10. السمن



يتم تصنيع العديد من أنواع السمن النباتي بالزيوت المهدرجة والمواد المضافة، اختر الزبدة الحقيقية أو الخيارات النباتية الصحية مثل زيت الزيتون أو الأفوكادو لدهنها على الخبز أو الطهي.