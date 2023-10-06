أوقاف الإسكندرية تفتتح مسجد الجلاء الغربى فى العامرية

الإسكندرية أسماء على بدر

افتتحت مديرية أوقاف الإسكندرية ، اليوم الجمعة، مسجد الجلاء الغربي بقرية الجلاء التابعة لإدارة أوقاف العامرية ثان، بحضور الشيخ هاشم سعد الفقى مدير عام الدعوة وفضيلة الشيخ أحمد عاشور مدير عام الإدارة والشيخ عبد الرازق عبدالله مدير عام إدارة العامرية أول وعددا من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ .

وألقى فضيلة الشيخ هاشم الفقي خطبة الافتتاح تحت عنوان "فضل الشهادة ومكانة الشهداء عند ربهم"، جدير بالذكر أن الشيخ سلامة عبدالرازق وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية قام بجولة مرورية قبيل صلاة الجمعة شملت عددا من مساجد الادارات الفرعية للتأكد من جاهزيتها لاستقبال ضيوف الرحمن وإقامة الشعائر على أكمل وجه وإعداد المساجد إعدادا جيدا لتكون على الوجه اللائق بهم .

ووجه جميع العاملين بالمساجد إلى ضرورة تفقد وتنظيف اسطح المساجد وإعداد شبكات تصريف الأمطار بها وصيانتها استعدادا لاستقبال فصل الشتاء، وما يصاحبه من أمطار وعوامل جويه للمحافظة على بيوت الله.

وفي إطار اهتمام الوزارة بالقرآن الكريم وتعليمه عقد الأئمة مقارئ الجمهور بمساجد الإسكندرية لتعليم الرواد القراءة الصحيحة وأحكام التجويد وفي إطار الدور المجتمعي لوزارة الأوقاف عقدت محاضرة توعوية عقب صلاة الجمعة بمسجد سيدي بشر عن مخاطر الإسراف في الماء بحضور إيهاب أحمد مسئول جهاز البيئة.