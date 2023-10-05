ضبط زجاجات مياه غازية ومبيدات وحلوى المولد منتهية الصلاحية بالبحيرة

أكدت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، على ضرورة تكثيف الحملات الرقابية والتموينية والمتابعة الميدانية المستمرة على المخابز والأسواق والمحلات والمصانع غير المرخصة لضبط الأسواق، والتأكد من جودة السلع وصلاحيتها للاستهلاك الآدمى.

وفى هذا السياق، شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية عدة حملات تموينية، أسفرت عن ضبط 18عبوة مبيدات و140 عبوة حلوى منتهية الصلاحية، كما تم تحرير 4 محاضر بيع سجائر بأزيد من السعر الرسمى ومحضرين لمستودعين لغلقهم فى مواعيد العمل الرسمية.

وفى مركزى كفر الدوار ووادى النطرون تم ضبط 2500 زجاجة مياه غازية منتهية الصلاحيه و7 مخابز لإنتاجهم خبز ناقص الوزن و3 مخابز لإنتاجهم خبز غير مطابق للمواصفات، كما تم تحرير محضرين لعدم نظافة أدوات العجين وغلق فى مواعيد العمل الرسمية.

وفى مركزى دمنهور والرحمانية، تم ضبط 500 لتر سولار تم تجميعهم داخل محطة تموين سيارات ، كما تم تحرير 10محاضر نقص وزن وعدم وجود سجل زيارات بمقر المخبز وقت المرور.

وفى مدينة النوبارية تم ضبط 1000لتر سولار تم تجميعهم من السوق السوداء لتحقيق ربح غير مشروع، و5 مخابز يداروا بدون ترخيص، كما تم تحرير 4 محاضر بيع سجائر بأزيد من السعر الرسمي ، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.