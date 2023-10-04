اليوم السابع
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الأربعاء، 04 أكتوبر 2023 01:34 م
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ضبط 1000لتر سولار قبل بيعها فى السوق السوداء بالبحيرة

الأربعاء، 04 أكتوبر 2023 11:57 ص
ضبط 1000لتر سولار قبل بيعها فى السوق السوداء بالبحيرة الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة
البحيرة - ناصر جودة

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أكدت الدكتورة نهال بلبع  نائب محافظ البحيرة،  تكثيف الحملات الرقابية والتموينية والمتابعة الميدانية المستمرة على المخابز و الأسواق والمحلات والمصانع الغير مرخصة، لضبط الأسواق والتأكد من جودة السلع وصلاحيتها  للإستهلاك الآدمي . 
 
وفى هذا السياق شنت  مديرية التموين والتجارة الداخلية  عدة حملات تموينية على الأسواق.
 
و أسفرت تلك الحملات عن ضبط 51 شيكارة سماد مدعم خاص بوزارة الزراعة ومحظور تداوله بالأسواق.
 
وكذلك ضبط 1000لتر سولار داخل أحد العهد الباطنية الغير مرخصة قبل بيعها فى السوق السوداء لتحقيق مكاسب غير مشروعة. 
 
كما تم ضبط 20طن مخلل مجهول المصدر و 100شيكارة ملح طعام داخل مصنع بدون ترخيص، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

 


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