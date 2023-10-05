اعرف العصائر الطبيعية التى يجب تناولها لتقوية المناعة للوقاية من الأمراض

كتبت ميرفت رشاد

المناعة هي القدرة على مقاومة الأمراض والالتهابات، الشخص الذي يعاني من ضعف الجهاز المناعي يكون أكثر عرضة للإصابة بالعدوى، لا يقتصر نظام المناعة القوي على إبعاد العدوى فحسب، بل يوفر أيضًا القوة الداخلية لجسمك، هناك عدة طرق لتعزيز المناعة بشكل طبيعي، إليك بعض العصائر التي تعزز المناعة والتي يمكن أن تساعدك على البقاء خاليًا من الأمراض، وفقا لما نشره موقع " doctor.ndtv".

عصير تقوية المناعة عليك تجربته



1. عصير البنجر والجزر



مزيج الجزر والبنجر هو مصدر قوي لفيتامين A وC وE مع جرعة جيدة من الحديد والكالسيوم، سيساعدك هذا العصير على تعزيز المناعة ومحاربة الالتهابات أيضًا، يمكنك إضافة كمية من الزنجبيل والكركم إلى هذا لزيادة خصائص تعزيز المناعة لهذا العصير.

2. عصير الطماطم



عصير الطماطم هو معزز كبير للمناعة، أنه يحتوي على فيتامين C وبيتا كاروتين، يحتوي على نسبة عالية من مضادات الأكسدة، يمكن أن يساعد أيضًا في التحكم في مخاطر العديد من المشكلات الصحية، يحتوي عصير الطماطم أيضًا على البوتاسيوم الذي يساعد على خفض ضغط الدم.

3. العصير الأخضر



تحتوي الخضروات الورقية على العديد من العناصر الغذائية ويجب أن تكون جزءًا أساسيًا من نظامك الغذائي اليومي، هذه يمكن أن تساعد في فقدان الوزن، يمكنك تحضير العصير مع السبانخ والخس للحصول على مناعة أفضل .

4. عصير الكيوي والفراولة



مزيج الكيوي والفراولة هو علاج لذيذ يمكنك الاستمتاع به لتعزيز المناعة، هذه الفواكه غنية بفيتامين C ومضادات الأكسدة، قم بإعداد هذا العصير الغني بالتغذية ويمكنك أيضًا إضافة بعض الفلفل الأسود والملح حسب الرغبة.