إيطاليا تحصل على 910 مليون يورو من المفوضية الأوروبية لدعم تنمية الصناعات الزراعية

فاطمة شوقى

قررت المفوضية الأوروبية، الموافقة على خطة إيطالية بقيمة 910 مليون يورو تم توفيرها جزئيا من خلال مرفق التعافى والمرونة لدعم تنمية الصناعات الزراعية بما يساهم في تحقيق أهداف السياسة الزراعية المشتركة وتعزيز تنمية الصناعات الزراعية، حسبما نقلت صحيفة "المساجيرة" الإيطالية.

وبحسب بيان صحفي لـ "المفوضية الأوروبية"، فإن الخطة سيتم تمويلها حتى 31 ديسمبر 2029 جزئيا، بعد التقييم الإيجابي للمفوضية لخطة التعافي والقدرة على استمرارها واعتمادها من قبل المجلس الأوروبي، والخطة تدعم تطوير ومرونة النظام الصناعي الزراعي الإيطالي من خلال تسهيل تنفيذ مشاريع استثمارية استراتيجية ومبتكرة كبيرة.

وبموجب هذه الخطة، ستتخذ المساعدة شكل منح مباشرة وتمويل مدعوم للشركات العاملة في القطاع الزراعي والتي تقترح مشاريع استثمارية تتعلق بتصنيع وتسويق المنتجات الزراعية.

وستهدف المشاريع المستفيدة من البرنامج إلى تحسين التوجه السوقي وزيادة القدرة التنافسية وتعزيز البحث والتكنولوجيا والرقمنة في قطاع الصناعات الزراعية.. بحسب البيان.

وسيستفيد من البرنامج ما يصل إلى 500 شركة في حين لن يتجاوز مبلغ المساعدة لكل مستفيد 60 % من التكاليف المؤهلة وسيعتمد على حجم المستفيدين والموقع الذي يتم فيه تنفيذ المشروع، مع نسب مساعدة أعلى للشركات الصغيرة وللمشاريع في المناطق التي تعاني من ظروف اقتصادية غير مواتية.