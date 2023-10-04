مها شهبة: كان من الواجب توثيق اللحظات التاريخية والمهمة لحرب أكتوبر لشبابنا

رامى محيى الدين

قالت الدكتورة مها شهبة، أستاذ الإعلام وصانعة الأفلام الوثائقية خلال مشاركتها فى الندوة التثقيفية للقوات المسلحة بمناسبة مرور 50 عاما على نصر أكتوبر المجيد، إنه من خلال عملها فى الجامعة لاحظت أن ثقافة شبابنا تدهور، وشعرت أنه من الواجب توثيق اللحظات المهمة والتاريخية، واختارت ضباطا وممرضين ومجندين يرى الناس أنفسهم فيهم، ومنهم الشهيد الحى الذى شارك فى عمليات بطولية، والذى أصر أن يكون مع زملائه على الجبهة، حتى لو فى مهمة إدارية، وقدمت قصة الفدائى عبد المنعم قناوى والذى وجه الكاميرا لمراقبة العدو، وشارك فى عمليات فدائية مع صائدى الدبابات.

كما قدمت قصة سيدة الكمشوشى الفدائية والتى تخرجت من التمريض وتم تكليفها فى السويس وشهدت حصار المستشفى وحصار السويس وانقذت الجنود والابطال وكسرت الحصار لتجلب المياه للمصابين وقامت بأشياء تحتاج إلى فيلم درامى كبير.



