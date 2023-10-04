مصرع شاب بسبب حريق هائل شب داخل منزله بمركز أبو كبير فى الشرقية

الشرقية فتحية الديب

شب حريق هائل فى وحدة سكنية بالشرقية، نتج عنه مصرع شاب حرقا، والتهام النيران لمحتويات مسكنه، وجار تقدير قيمة الخسائر.

تلقى اللواء محمد صلاح ، مدير أمن الشرقية ، إخطارا باندلاع حريق هائل بمسكن بقرية السلطان غريب التابعة لمركز أبوكبير.

انتقلت على الفور قوات الحماية المدنية التى تمكنت من محاصرة النيران ومنع امتدادها الى المساكن الملاصقة والمحلات التجارية، وإخمادها، وقد نتج عن الحريق التهام النيران لمحتويات المنزل واحتراق شاب يدعى " عبد الله ف ع" فى العقد الثانى من عمره، فتم نقله بسيارة الإسعاف إلى مستشفى أبو كبير المركزى.

وتوصلت التحريات الأولية إلى أن سبب الحريق حدوث ماس كهربائي، تم إخطار النيابة العامة التى قررت انتداب المعمل الجنائي لمعاينة الحريق وتحديد سببه، وتكثيف تحريات المباحث لتحديد عما إذا كان هناك شبهة جنائية في الحريق من عدمه، وتشكيل لجنة فنية ومالية تحديد قيمة الخسائر، ومدى سلامة منشأة المبنى المحترق من عدمه.