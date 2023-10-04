مصرع فتاة سقطت فى بئر سلم ونجاة طفلة بالشرقية

الشرقية فتحية الديب

لقيت فتاة فى محافظة الشرقية، مصرعها، وأنقذ القدر طفلة قريبتها من الموت المحقق، اختل توازنها أثناء وقوفها على السلم وسقطت بداخله لتموت على الفور وتنجو الطفلة.

تلقى اللواء محمد صلاح ، مدير أمن الشرقية ، إخطارا من مستشفى مشتول السوق المركزى بوصول فتاة فى العقد الثانى من عمرها وطفلة عامين مصابين بنزيف، وكسور متعددة وكدمات وأن الأولى لفظت أنفاسها متأثرة بإصابتها وتخضع الثانية للعلاج.

توصلت التحريات إلى أن الفتاة كانت تحمل طفلة إحدى قريباتها وتلهو معها على سلم المنزل بالطابق الثانى وأثناء ذلك اختل توازنها وسقطا الإثنين لتموت الأولى وتنجو الثانية.

تم إخطار النيابة العامة التى تولت التحقيق التى تكثيف تحريات المباحث حول الواقعة والتأكد عما إذا كان هناك شبهة جنائية من عدمه.