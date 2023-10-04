رئيس جامعة بنى سويف الأهلية يتفقد حرم الجامعة لمتابعة سير العمل

تفقد الدكتور منصور حسن القائم بأعمال رئيس جامعة بني سويف الأهلية، اليوم، حرم الجامعة الأهلية وعدد من الإدارات بالمبني الإدارى لمتابعة سير العمل وانتظام الدراسة، جاء ذلك بحضور الدكتورة سحر دواد النائب الأكاديمي للجامعة الأهلية، محمد سليم، أمين عام الجامعة، وعدد من منسقى الكليات.
وعلى هامش الزيارة تابع رئيس الجامعة خلال اجتماعه مع منسقي البرامج ، اخر مستجدات العمل، وأعداد المقبولين بكل برنامج، ووجه بتذليل كافة العقبات أمام الطلاب والإجابة على استفساراتهم المتعلقة بالدراسة، والالتزام بمواعيد الحضور والانصراف ،ووجه بعقد يوم تعريفي لكل برنامج وتوفير كافة وسائل الراحة للطلاب، وتيسير كافة الإجراءات، مشددا على ضرورة الإهتمام بالأنشطة الطلابية على مستوى كافة البرامج، لما لها من أهمية كبري فى بناء شخصية الطلاب وصقل مهاراتهم البدنية والعلمية، فضلا عن تدريب الطلاب على العمل الجماعي وخدمة المجتمع .
كما قام رئيس الجامعة، بفتح حوار مفتوح مع الطلاب للإجابة عن الاسئلة والاستفسارات المتعلقة بالدراسة، مؤكدًا أن الجامعة الأهلية تهدف إلى تخريج أجيال قادرة على مواكبة احتياجات سوق العمل والمشاركة في عملية التنمية المستدامة للوطن، لافتًا إلى أن دور الجامعة لا يقتصر على التعليم فقط، بل التعليم والتثقيف والتدريب، بما يعني بناء المجتمع بإعداد الطالب الجامعي إعدادًا كليًا.
ومن جانب آخر أطلقت كلية العلوم تحت رعاية الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، مبادرة بعنوان " إعداد الطالب الباحث وبناء الجمهورية الجديدة"، والتي تستهدف بشكل رئيسي طلاب مرحلة البكالوريوس بالكليات العلمية المختلفة، وإكسابهم مهارات البحث العلمي، حيث قام أكثر من 1000 طالب بالتسجيل في تلك المبادرة من جامعة بني سويف والجامعات الأخرى، وذلك تحت إشراف الدكتور جمال عبد الرحمن نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور حماده محمد محمود عميد كلية العلوم، وبحضور وكلاء الكلية، وعدد كبير من أعضاء هيئة التدريس بالكليات والمعاهد العلمية من داخل الجامعة وخارجها، وإدارات ومراكز الجامعة المعنية، إضافة لعدد من الشركات الداعمة للمبادرة.
وأوضح رئيس الجامعة، أن المبادرة تستهدف تنمية مهارات الطلاب في استخدام الطرق والأساليب العلمية في إعداد الدراسات والبحوث، وتعزيز استخدام المنهج البحثي في حل المشكلات واتخاذ القرارات، وتدريب الطلاب على كيفية تجميع البيانات بطريقة علمية بالإضافة إلى طرق تحليلها، وكيفية استخلاص النتائج ووضع الاقتراحات والتوصيات، فضلاُ عن كيفية صياغة الأسئلة البحثية والمشاركة في إعداد ورقة بحثية.
وأشار الدكتور حمادة محمد محمود عميد الكلية إلى أن المبادرة تضم ثلاثة مراحل تستهدف المرحلة الأولي تعليم أساسيات البحث العلمي وقواعد التفكير وتتطرق المرحلة الثانية لكيفية المشاركة في مجموعات والاستفادة من خبرات الكتابة مع الأخرين وكتابة الأبحاث، بينما تستهدف المرحلة الثالثة كيفية تنفيذ الأبحاث العلمية علي أرض الواقع من خلال عمل دراسات الجدوي، والتدريب على ريادة الأعمال والحصول علي تمويل من الجهات المانحة.
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