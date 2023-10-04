توقيع الكشف الطبى على 1843 حالة خلال قافلة علاجية بقرية بنى حسن بمركز المنيا

وجه اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا ، بمواصلة العمل في خطة القوافل الطبية العلاجية التي تنفذها وزارة الصحة بالمحافظة، ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لدعم مستوى الخدمة الطبية الشاملة بالقرى والمناطق الأكثر احتياجاً.

جاء ذلك خلال مناقشته لتقرير أعده الدكتور محمد حسنين وكيل وزارة الصحة، بشأن تنفيذ قافلة طبية على مدار يومي 27 و28 سبتمبر الجاري بقرية بني حسن الأشراف بمركز المنيا، حيث شملت القافلة توقيع الكشف الطبي بعدد من التخصصات المختلفة جاءت ما بين (الباطنة، الأطفال، الجراحة، النساء، الجلدية، تنظيم الأسرة، الأسنان - مسالك)، وضمن إجراءات وقائية مشددة حيث تم الكشف على 1843 حالة وصرف العلاج لهم بالمجان، منها 317 حالة جراحة، و444 حالة أطفال و290 باطنة 73 نساء و94 أسنان و182 جلدية، و46 تنظيم أسرة و65 رمد و140 أنف وأذن و 192 مسالك، إلى جانب أنه تم عمل 92 تحاليل مختلفة و8 حالة اشعة سينية و109 كشف مبكر للضغط والسكر، و5 حالات خلع أسنان، وتحويل للمستشفى 9 حالات لاستكمال العلاج، بالإضافة إلى عقد ندوات للتثقيف الصحي لعدد 123 مترددا لزيادة الوعي الصحي لدى المواطنين.