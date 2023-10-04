تطوير روبوت جديد يمكنه تشخيص سرطان الثدي فى مراحله المبكرة

كتبت إيناس البنا

طور علماء جامعة بريستول البريطانية روبوت يمكنه فحص ثدى النساء بحثًا عن علامات احتمالية وجود كتل سرطانية مبكرة، ويُنصح النساء بإجراء فحص الثدى بانتظام للبحث عن أي كتل أو أورام سرطانية بانتظام، لكن الكثيرات لا يخضعن للكشف بشكل دوري مستمر.

ووفقا لموقع " medicalxpress "، قام الباحثون بتطوير روبوت بخمسة "أصابع" يمكن أن يفعل ذلك في المستقبل، وعلى الرغم من أن البحث لا يزال في مرحلة مبكرة للغاية، إلا أنه من المأمول أن يتم اختبار الروبوت على النساء في السنوات الثلاث المقبلة ويمكن طرحه في المستقبل لإجراء فحوصات سريعة للثدي.

اختبر الباحثون النموذج الأولي للجهاز على "ثدي" من السيليكون لإظهار أنه يمكن أن يغطي السطح بالكامل، وتم اختبار يد الروبوت على كتلة من السيليكون مع قطعة رخامية، لتمثيل كتلة في الثدي، وتمكنت يد الروبوت من اكتشاف كتلة تصل إلى 20 ملم (ثلاثة أرباع بوصة) تحت سطح "الجلد".

وقال الباحثون إن الجهاز يحتاج إلى اختباره على مجموعة أكبر من الثدي السيليكون، للتأكد من أنه يمكن أن يعمل على النساء من مختلف الأشكال والأحجام، ويستغرق إجراء الفحص الكامل حاليًا من 10 إلى 12 دقيقة، لكن الباحثين يأملون في تقليص ذلك إلى أقل من خمس دقائق.

وهذا يمكن أن يحدث ثورة في كيفية مراقبة النساء لصحة الثدى من خلال منحهن القدرة على الوصول إلى أجهزة إلكترونية آمنة، والتي تقدم نتائج دقيقة.