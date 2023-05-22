اعرف أنواع سرطان الثدى وأعراضه.. للسيدات والرجال

كتبت نهير عبد النبى

سرطان الثدى واحد من أشهر الأمراض السرطانية التي يعانى منها الكثيرون وحسب ما ذكره موقع webmd يمكن أن يكون لسرطان الثدي أعراض مختلفة لأناس مختلفين معظمهم لا يلاحظون أي علامات على الإطلاق.

أكثر الأعراض شيوعًا هو وجود كتلة في الثدي أو الإبط تشمل الأعراض الأخرى تغيرات الجلد والألم وانسحاب الحلمة إلى الداخل وإفرازات غير عادية من الحلمة.

تشمل الأعراض الشائعة لسرطان الثدي ما يلي

-كتلة في ثديك أو تحت الإبط لا تزول وغالبًا ما يكون هذا هو أول أعراض سرطان الثدي. يمكن لطبيبك عادة رؤية كتلة على الماموجرام قبل وقت طويل من رؤيتها أو الشعور بها.

-تورم في الإبط أو بالقرب من عظم الترقوة قد يعني هذا أن سرطان الثدي قد انتشر إلى الغدد الليمفاوية في تلك المنطقة قد يبدأ التورم قبل أن تشعر بوجود كتلة ، لذا أخبر طبيبك إذا لاحظت ذلك.

-الألم والحنان، على الرغم من أن الكتل لا تؤذي عادة قد يسبب البعض شعورًا شائكًا.

-منطقة مسطحة أو بها مسافة بادئة على ثديك قد يحدث هذا بسبب ورم لا يمكنك رؤيته أو الشعور به.

-تغيرات الثدي مثل اختلاف حجم الثدي أو محيطه أو قوامه أو درجة حرارته.

-تغيرات في حلمة الثدى

-إفرازات غير عادية من الحلمة . يمكن أن يكون واضحًا أو دمويًا أو لونًا آخر.

-منطقة شبيهة بالرخام تحت جلدك تبدو مختلفة عن أي جزء آخر من أي من الثديين.

أنواع سرطان الثدي وأعراضه

هناك عدة أنواع من سرطان الثدي يشترك العديد منهم في الأعراض.

- أعراض سرطان الأقنية

هذا هو أكثر أنواع سرطان الثدي شيوعًا وحوالي 1 من كل 5 سرطانات ثدي جديدة هي سرطان الأقنية الموضعي (DCIS)هذا يعني أن لديك سرطانًا في الخلايا التي تبطن قنواتك ، لكنه لم ينتشر في الأنسجة المجاورة.

قد لا تلاحظ أي أعراض لسرطان الأقنية يمكن أن يسبب أيضًا تكتلًا في الثدي أو إفرازات دموية.

- أعراض سرطان الفصيص

يبدأ هذا النوع في الغدد التي تصنع الحليب ، وتسمى الفصيصات إنه ثاني أكثر أنواع سرطان الثدي شيوعًا و تشمل الأعراض:

-امتلاء أو سماكة أو انتفاخ في منطقة واحدة

-حلمات مسطحة أو متجهة إلى الداخل (مقلوبة)

- أعراض سرطان الثدي الغازية

يطلق على سرطان الثدي الذي ينتشر من حيث بدأ في الأنسجة المحيطة به اسم غازي أو ارتشاح قد تلاحظ:

-كتلة في ثديك أو إبطك قد لا تتمكن من تحريكه بشكل منفصل عن بشرتك أو تحريكه على الإطلاق.

-ثدي واحد يبدو مختلفًا عن الآخر

-طفح جلدي أو جلد سميك أو أحمر أو مغمور مثل البرتقال

-تقرحات الجلد

-تورم في ثديك

-العقد الليمفاوية الصغيرة والصلبة التي قد تلتصق ببعضها البعض أو تلتصق بجلدك

-ألم في مكان واحد

أعراض سرطان الثدي النقيلي

بدون علاج، يمكن أن ينتشر سرطان الثدي إلى أجزاء أخرى من الجسم ، بما في ذلك الأعضاء الأخرى وهذا ما يسمى بسرطان الثدي النقيلي أو المتقدم أو الثانوي اعتمادًا على مكان وجوده ، قد يكون لديك:

-آلام العظام

-صداع

-التغييرات في وظائف المخ

-صعوبة في التنفس

-انتفاخ البطن

-اصفرار الجلد أو العينين (اليرقان)

-رؤية مزدوجة

-غثيان

-فقدان الشهية وفقدان الوزن

-ضعف العضلات

أعراض سرطان الثدي السلبي الثلاثي

يسمى سرطان الثدي السلبي الثلاثي إذا لم يكن يحتوي على مستقبلات لهرموني الإستروجين والبروجسترون ولا ينتج الكثير من البروتين المسمى HER2 . يميل هذا النوع إلى النمو والانتشار أسرع من الأنواع الأخرى ، ويعامله الأطباء بشكل مختلف.

تشكل الأورام الثلاثية السلبية 10٪ إلى 15٪ من سرطانات الثدي تسبب نفس الأعراض مثل الأنواع الشائعة الأخرى احصل على نظرة عامة حول أعراض سرطان الثدي السلبي الثلاثي وعلاجه .

- أعراض سرطان الثدي عند الذكور

حوالي 1٪ من سرطانات الثدي تصيب الرجال نظرًا لندرتها الشديدة ، قد لا تنتبه للأعراض حتى ينمو السرطان. انتبه:

-كتلة أو بقعة سميكة في ثديك أو إبطك

-تغييرات في جلد الثدي أو الحلمة ، مثل الاحمرار أو التجعيد أو القشور أو الإفرازات