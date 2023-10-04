اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 04 أكتوبر 2023 06:08 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عاجلة

تشكيل الهيئة الوطنية للانتخابات.. يختاره الأعلى للقضاء ويصدق عليه رئيس الجمهورية

الأربعاء، 04 أكتوبر 2023 05:08 م
تشكيل الهيئة الوطنية للانتخابات.. يختاره الأعلى للقضاء ويصدق عليه رئيس الجمهورية الهيئة الوطنية للانتخابات
كتب أحمد إسماعيل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
 لضمان الاستقلال والحياد نظم القانون تشكيل الهيئة الوطنية للانتخابات ، ووفر لها الاستقلال المادى والمعنوى ونصت المادة 2 من قانون 198 لسنة 2017، أن "الهيئة الوطنية للانتخابات هيئة مستقلة، لها شخصية اعتبارية، وتتمتع بالاستقلال الفنى والمالى والإدارى، ويكون مقرها الرئيس محافظة القاهرة، ويجوز لها عند الضرورة أن تعقد اجتماعاتها فى أى مقر تحدده، ويجوز بقرار من الرئيس، بعد موافقة المجلس، إنشاء فروع لها فى الداخل.
 
كما نصت المادة 5 من قانون 198 لسنة 2017 بشأن الهيئة الوطنية للانتخابات، على تشكيل المجلس من عشرة أعضاء بالتساوي من بين نواب رئيس محكمة النقض، ورؤساء محاكم الاستئناف، ونواب رئيس مجلس الدولة، ونواب رئيس هيئة قضايا الدولة، ونواب رئيس هيئة النيابة الإدارية، ويختارهم مجلس القضاء الأعلى والمجالس الخاصة والعليا للجهات والهيئات القضائية المتقدمة بحسب الأحوال من غير أعضاء هذه المجالس، على ألا تقل المدة الباقية لبلوغ أي منهم سن التقاعد عن ست سنوات عند ندبهم. 
 
ويخطر رؤساء الجهات والهيئات القضائية المتقدمة، وزير العدل بأسماء الأعضاء الذين تم اختيارهم، ويصدر بتعيينهم قرارا من رئيس الجمهورية بناءً على عرض وزير العدل. 
 
ويرأس الهيئة أقدم أعضائها من محكمة النقض، ويمثلها أمام القضاء وفى صلاتها بالغير، وتكون له السلطات والاختصاصات المقررة للوزير المختص ووزير المالية بمقتضى القوانين واللوائح.

الهيئة الوطنية للانتخابات

مؤتمر الهيئة الوطنية للانتخابات

اجتماع الهيئة الوطنية للانتخابات

الرئيس السيسى

المستشار وليد حمزة

المستشار أحمد البندارى

جدول انتخابات الرئاسة في الخارج

جدول انتخابات الرئاسة في الداخل

انتخابات الرئاسة

موعد انتخابات الرئاسة

الانتخابات الرئاسية

ميعاد انتخابات الرئاسة

الوطنية للانتخابات

وليد حمزة

مرشحي الرئاسة

انتخابات الرئاسة 2024

المرشحين للرئاسة

جدول انتخابات الرئاسة

معرفة لجنة الانتخابات بالرقم القومي

اليوم السابع بلس

تشكيل الهيئة الوطنية للِانتخابات

معرفة لجنة الانتخابات بالاسم

معرفة اللجنة الانتخابية عن طريق الموبايل

المرشحين لانتخابات الرئاسة المصرية 2024

قانون الانتخابات الرئاسية

الانتخابات الرئاسية المصرية المرشحين

الانتخابات الرئاسية المصرية 2024



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة