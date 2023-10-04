تداول 13ألف طن و743 شاحنة بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

البحر الأحمر - عماد عرفة

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر ، أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 8 سفن ، وتم تداول 13 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة ، 743 شاحنة و120 سيارة.

وشملت حركة الواردات 4000 طن بضائع ، و 410 شاحنات، و101 سيارة ، فيما شملت حركة الصادرات 9000 طن بضائع ، و 333 شاحنة و19 سيارة .

ويستعد ميناء سفاجا اليوم، لاستقبال السفينتين الحرية وبوسيدون اكسبريس، بينما تغادر العبارة أمل.

كما شهد ميناء نويبع تداول 3000 طن و206 شاحنة ، حيث يشهد الميناء رحلات مكوكية ( وصول وسفر ) لثلاث سفن وهى ايلة، سينا وبريدج. وسجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 1537 راكب بموانيها .





