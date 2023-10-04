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تداول 13ألف طن و743 شاحنة بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

الأربعاء، 04 أكتوبر 2023 10:13 ص
تداول 13ألف طن و743 شاحنة بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر موانى البحر الاحمر
البحر الأحمر - عماد عرفة

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أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 8 سفن ، وتم تداول 13 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة ، 743 شاحنة و120 سيارة.
 
وشملت حركة الواردات 4000 طن بضائع ، و 410 شاحنات، و101 سيارة ، فيما شملت حركة الصادرات 9000 طن بضائع ، و 333 شاحنة و19 سيارة .
 
ويستعد ميناء سفاجا اليوم، لاستقبال السفينتين الحرية وبوسيدون اكسبريس، بينما تغادر العبارة أمل.
كما شهد ميناء نويبع تداول 3000 طن و206 شاحنة ، حيث يشهد الميناء رحلات مكوكية ( وصول وسفر ) لثلاث سفن وهى ايلة، سينا وبريدج. وسجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 1537 راكب بموانيها .
 
 


 

 


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