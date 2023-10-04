اليوم آخر موعد للتقديم فى برامج التعليم المدمج بجامعة الأقصر.. اعرف الشروط

الأقصر – أحمد مرعى

يشهد مركز التعليم المدمج بجامعة الأقصر، اليوم الأربعاء، غلق باب القبول للطلاب الجدد الراغبين فى الالتحاق ببرامجه المعتمدة من المجلس الأعلى للجامعات ووزارة التعليم العالى للحصول على البكالوريوس والليسانس، وذلك تحت رعاية الدكتور حمدى محمد حسين رئيس جامعة الأقصر، ورئيس مجلس إدارة التعليم المُدمج.

وقال الدكتور وليد محمد عبد الله مدير التعليم المدمُج بجامعة الأقصر، إنه يعد التعليم المدمج هو النظام المطور والبديل للتعليم المفتوح، حيث يعتمد على الدمج بين وسائل التعليم التقليدى والتعليم عن بُعد، ويتيح المركز للطلاب الجدد الالتحاق بعدد من البرامج الدراسية وهي:- (بكالوريوس كلية التجارة - بنظام التعليم المُدمج - بالشراكة مع جامعة عين شمس - بكالوريوس الحضانة ورياض الأطفال _ بنظام التعلم المُدمج -بالشراكة مع جامعة المنيا - ليسانس العلوم العربية والإسلامية وتحقيق التراث - بنظام التعلم المدمج - بالشراكة مع جامعة المنيا - بكالوريوس تكنولوجيا التعليم الرقمى - بنظام التعلم المدمج -بالشراكة مع جامعة المنيا).

وتشمل شروط الالتحاق أن يكون المتقدم حاصل على الثانوية العامة أو ما يعادلها من المؤهلات المتوسطة(دبلوم فني-دبلوم تجاري-دبلوم زراعة) -الثانوية الأزهرية-المؤهلات فوق المتوسطة (خريجى المعاهد العالية والمعاهد الفنية)- المؤهلات العليا، ومرور سنتين أو أكثر على الحصول على المؤهل المتوسط ويستثنى من الشرط الثانى الحاصلين على مؤهل عالى والمقيمين بشمال وجنوب سيناء والمصريين المقيمين بالخارج، واجتياز اختبار القبول، وتشمل الأوراق المطلوبة ما يلي:- (أصل المؤهل الثانوية العامة أو الأزهرية أو الدبلوم أو المعاهد أو المؤهلات العليا أو مستخرج رسمى منه بشرط مرور سنتين أو أكثر ما عدا المؤهلات العليا - أصل شهادة الميلاد كمبيوتر - الموقف من التجنيد (للذكور) متاح تأجيل من التجنيد لمن سنه أقل من 22 عاما - صورة الرقم القومى - عدد 8 صور شخصية).

ويتم التقديم يوميًا خلال ساعات العمل بداية من الساعة 9 صباحا إلى الساعة 2 ظهرا عدا الجمعة والسبت، ومواعيد السداد فى الخزنة لدفع الرسوم من الساعة (9 صباحا إلى الساعة 12 ونص)، وللاستفسار والتقديم (الأقصر-العوامية-جامعة الأقصر - مبنى الإدارة المركزية - مكتب شئون الطلاب المركزية - الدور الأرضي).