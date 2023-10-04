الجرى لمدة 30 دقيقة يوميًا يعزز صحة الجسم.. من الهضم إلى المفاصل

كتبت ميرفت رشاد

الجرى هو شكل من أشكال التمارين الرياضية التي تتضمن الجري بوتيرة أبطأ من الجرى السريع، وعادةً ما يتم ذلك بإيقاع ثابت ومستمر، إنه نشاط شائع للقلب والأوعية الدموية يساعد على تقوية العضلات وتحسين القدرة على التحمل وحرق السعرات الحرارية، يساعد الركض على تحفيز عملية الهضم ويمكن أن يساعد في تخفيف أعراض الإمساك ومشاكل الجهاز الهضمي، الركض هو تمرين لرفع الأثقال يمكن أن يساعد في تحسين كثافة العظام وتقليل خطر الإصابة بهشاشة العظام، وإليك فوائد الركض يوميًا ، وفقا لما نشره موقع" ndtv".





10 أسباب تجعل الجرى لمدة 30 دقيقة يوميًا مفيدًا:



1. تحسين صحة القلب والأوعية الدموية



الركض المنتظم يمكن أن يحسن وظائف القلب والرئة، مما يؤدي إلى تقوية نظام القلب والأوعية الدموية، الركض المنتظم يمكن أن يحسن صحة القلب عن طريق تقوية عضلة القلب وزيادة الدورة الدموية، فهو يساعد على تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب، ويحسن الدورة الدموية، ويقلل من ضغط الدم.

2. إدارة الوزن



الركض هو وسيلة فعالة لحرق السعرات الحرارية والحفاظ على وزن صحي، الجري بوتيرة معتدلة لمدة 30 دقيقة يمكن أن يساعد في حرق حوالي 300-400 سعرة حرارية، اعتمادًا على عوامل مثل وزن الجسم ومستوى الشدة.

3. زيادة القدرة على التحمل



الركض بانتظام يمكن أن يعزز مستويات القدرة على التحمل والقدرة على التحمل، مع مرور الوقت، سيساعد الركض بانتظام على تحسين القدرة على التحمل، مما يسمح لك بممارسة الأنشطة البدنية لفترات أطول دون الشعور بالتعب.

4. الصحة العقلية



للركض فوائد عديدة للصحة العقلية، يمكن أن يساعد في تقليل التوتر والقلق وأعراض الاكتئاب، يحفز الركض إطلاق الإندورفين، والذي يُطلق عليه غالبًا هرمونات "الشعور بالسعادة"، والذي يمكن أن يقلل من التوتر والقلق وأعراض الاكتئاب، يمكن أن يساعد أيضًا في تحسين الحالة المزاجية وتعزيز النوم بشكل أفضل، يعزز إطلاق الإندورفين أثناء التمرين الشعور بالسعادة والرفاهية العامة.

5. نوعية نوم أفضل



يمكن أن يساهم الركض المنتظم في تحسين أنماط النوم، يمكن أن يؤدي المجهود البدني أثناء الركض إلى إرهاق الجسم، مما يسمح بنوم أكثر راحة وهدوءًا.

6. زيادة مستويات الطاقة



يمكن أن يؤدي الانخراط في الركض المنتظم إلى تعزيز مستويات الطاقة طوال اليوم، مما يجعلك تشعر بمزيد من اليقظة والإنتاجية.

7. تحسين قدرة الرئة



يساعد الركض المستمر على تقوية الرئتين، مما يؤدي إلى تحسين الأكسجين وتحسين صحة الجهاز التنفسي بشكل عام.

8. تعزيز جهاز المناعة



ممارسة التمارين الرياضية بانتظام، مثل الركض، يمكن أن تعزز جهاز المناعة عن طريق زيادة إنتاج الأجسام المضادة وخلايا الدم البيضاء، مما يساعد على مكافحة الالتهابات والأمراض.

9. خفض ضغط الدم



يمكن أن يساعد الركض على خفض مستويات ضغط الدم والحفاظ على ضغط دم صحي، مما يقلل من خطر ارتفاع ضغط الدم والمضاعفات الصحية ذات الصلة.

10. وظيفة معرفية أفضل



أثبتت الأبحاث أن التمارين الرياضية المنتظمة مثل الركض تعمل على تحسين وظائف المخ والذاكرة والقدرات المعرفية العامة، مما يقلل من خطر التدهور المعرفي المرتبط بالشيخوخة.