"متحدث الخارجية الأمريكية": نركز على إعادة فتح معبر رفح لإخراج الأمريكيين من قطاع غزة

كتب أحمد عرفة

أكد المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، أن واشنطن بعثت برسالة واضحة إلى حزب الله وأطراف إقليمية أخرى بأن عليهم ألا يدخلوا في الصراع الدائر بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية، وفقا لنبأ عاجل أفادت به قناة "القاهرة الإخبارية".

وأضاف، أنّ من حق إسرائيل الدفاع عن نفسها لكن عليها تحمل مسؤولية تنفيذ عملياتها العسكرية بطريقة تحمي المدنيين، مشيرًا إلى أن بلاده تركز على إعادة فتح معبر رفح لإخراج الأمريكيين من قطاع غزة.

وفى وقت سابق أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة ، ارتفاع محصلة ضحايا المجزرة التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي باستهداف مربع سكني بمُخيم "جباليا" شمال شرقي قطاع غزة إلى 400 شهيد وجريح، كتقدير أولي.

وذكرت وزارة الداخلية في قطاع غزة أن" قوات الاحتلال قصف المُخيم بستة قنابل تزن الواحدة منها طنًا من المُتفجرات".