مجزرة إسرائيلية جديدة شرق مخيم النصيرات وسط قطاع غزة

كتب: أحمد جمعة

ارتكب جيش الاحتلال الإسرائيلي مجزرة شرق مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، بعد قصف الطائرات الحربية برج المهندسين والمكون من 24 شقة سكنية فوق رؤوس ساكنيه، أسفر عن استشهاد أكثر من 45 فى تقدير أولى.

أعلنت مصادر صحفية فلسطينية، الثلاثاء، استشهاد وإصابة أكثر من 400 فلسطينيا في مجزرة اسرائيلية بشعة بحق المدنيين في معسكر جباليا شمال غزة.

وعلى مدار أكثر من 3 أسابيع، منذ بدء عمليات طوفان الأقصى، وإقدام قوات الاحتلال على الحرب السابعة ضد أهالي قطاع غزة، كان ملف الاجتياح البري محل جدل داخل تل أبيب، خاصة في ظل التحذيرات الأمريكية والغربية المتتالية من الكلفة البشرية لمثل تلك الخطوة، فضلاً على تأكيد العديد من المسئولين الأمريكيين عدم اقتناعهم بامتلاك الحكومة الإسرائيلية رؤية واضحة أو أهداف قابلة للتحقيق.

وانطلقت عمليات طوفان الأقصى في 7 أكتوبر وخلفت ما يزيد على 1400 قتيل إسرائيلي، وما يقرب من 9 آلاف شهيد غالبيتهم من المدنيين العزل داخل قطاع غزة.

وتزامن الاجتياح البري لقطاع غزة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي مع موجة من الانتهاكات في القدس المحتلة، حيث اقتحم عشرات المستوطنين الثلاثاء باحات المسجد الأقصى المبارك، بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي.