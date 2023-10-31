رئيس جامعة كفر الشيخ: يجب ترشيد الإنفاق واستمرار القوافل المجانية للقرى

كفر الشيخ- محمد سليمان

أكد الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، أنه وجه بضرورة ترشيد الإنفاق، وأن كل ما تمتلكه الجامعة من موارد هو ملك للدولة، وأنه ينبغي علينا جميعا الحفاظ عليها.

جاء ذلك خلال عقد اجتماع لمجلس عمداء جامعة كفر الشيخ، بحضور الدكتور محمد عبد العال، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور إسماعيل القن، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور أماني شاكر، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور علي صبري، أمين عام الجامعة، وعمداء الكليات، والمستشار عبدالله غلاب، المستشار القانوني للجامعة، والدكتور محمد أبو والي، مدير مركز ضمان الجودة.

واستعرض مجلس جامعة كفر الشيخ، تصنيف شنغهاي وحصول الجامعة على مراكز متقدمة بالتصنيف، والتأكيد على الاستمرار فى تميز الجامعة فى كافة المجالات والعمل على وصول الجامعة لأفضل المراكز المتقدمة فى كافة التصنيفات الدولية، وهو ما يؤكد أن النجاح مبنى على رؤية واستراتيجية وخطط طويلة المدى وليس وليد الصدفة، مؤكداً أن هذا التميز نتيجة لجهود الجامعة ومنتسبيها بهدف التطوير المستمر للوائح وآليات النهوض بالبحث العلمى والجهود المستمرة التي تبذلها إدارة الجامعة فى كافة المجالات.

وأشاد رئيس جامعة كفر الشيخ، بالجهود الكبيرة التي توليها القيادة السياسية في توفير كافة الخدمات للمواطنين من خلال المبادرات الرئاسية التي تُطلقها للارتقاء بجودة ومستوى حياة المواطنين وتوفير متطلباتهم واحتياجاتهم.

كما وجه رئيس جامعة كفر الشيخ، بتكثيف جهود الجامعة، مؤكداً استمرار الجامعة في إطلاق القوافل الطبية والبيطرية والزراعية والندوات التثقيفية والفعاليات والأنشطة المُختلفة، والمُساهمة الإيجابية في بناء القدرات بالمجالات الصحية والبيئية والبيطرية والاجتماعية، بالتعاون مع مبادرة «حياة كريمة»، تفعيلًا لدور الجامعة في خدمة المجتمع وتنمية البيئة على مستوى المحافظة.