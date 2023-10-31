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خلال الفترة المقبلة..

رئيس الوزراء: 115 مليار جنيه لإنشاء وحدات سكنية لأهالى شمال سيناء

الثلاثاء، 31 أكتوبر 2023 11:38 ص
رئيس الوزراء: 115 مليار جنيه لإنشاء وحدات سكنية لأهالى شمال سيناء الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء
كتبت هند مختار - تصوير كريم عبد العزيز

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قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، أن هناك  115 مليار جنيه ستنفقهم الدولة خلال الفترة المقبلة، لإنشاء وحدات سكنية لأهالى شمال سيناء، موضحا أن حجم مشروعات تنفذ فى الدولة المصرية حاليا يفوق مشروع واحد يمكن تنفيذه فى 10 سنوات.
 
وأشار إلى أن الدولة تستهدف مشروعات فى سيناء ومنها 8.7 مليار جنيه فى الخدمات التعليمية و8.3 مليار جنيه مشروعات فى الخدمات الصحية، موضحا إنه من المستهدف حجم تنمية ومشروعات تقدر بـ363 مليار جنيه فى المرحلة الثانية لتنمية سيناء على مدار الخمس سنوات القادمة.
 
وأوضح أن أهالى شمال سيناء كانوا يعانون من إرهاب غاشم وكان هناك خيار إما أن نحارب وننهى الإرهاب ولكن القرار الاستراتيجي الذى اتخذه الرئيس هو تنمية سيناء جنبًا إلى جنب مع محاربة الإرهاب.
 
وتابع فى كلمته، أنه سيتم إطلاق المرحلة الثانية اليوم من تنمية سيناء ، موضحا إنه تم تنفيذ مشروعات بأكثر من 600 مليار جنيه.
 
وأوضح إنه سيتم إطلاق المرحلة الثانية من مراحل التنمية فى شمال سيناء، متابعا" هذه البقعة الطاهرة على أرض مصر.. دائما محاولة النيل من مصر كانت تأتى من هذا المكان".
 
وقال " لو سألت المصريين إيه أغلى بقعة على قلبك فى مصر هيقولك شمال سيناء".
 
وتابع قائلا" أنا والدى رجل من أبناء القوات المسلحة ودائما بيحكيلي عن حكايات سيناء.. علشان كده كل ذرة رمل هنا مستعدين نبذل فيها مئات الأرواح ومحدش يقرب منها".






شمال سيناء

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