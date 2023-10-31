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رئيس الوزراء: شمال سيناء ستصبح من أفضل المناطق فى كل شىء وفق التخطيط

الثلاثاء، 31 أكتوبر 2023 12:08 م
رئيس الوزراء: شمال سيناء ستصبح من أفضل المناطق فى كل شىء وفق التخطيط رئيس الوزراء
كتب إبراهيم حسان

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قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن سيناء شهدت مشروعات في الـ10 سنوات الماضية بأكثر من 600 مليار جنيه، فيما حازت محافظة شمال سيناء على مشروعات بقيمة 290 مليارا، وجرى تنفيذ أكثر من 1000 مشروع في كل المجالات، ووصل حجم محطات تحلية المياه في شمال سيناء (منفذ وجاري تخطيطه) إلى نصف مليون متر مكعب يوميا.
 
أضاف مصطفى مدبولي، خلال لقائه بشيوخ وعواقل سيناء بمقر الكتيبة 101 بالعريش: "وفق خطة التطوير الاستراتيجي التي ستنفذها الدولة المصرية في سيناء، وسوف تصبح محافظة شمال سيناء من أفضل المناطق على مستوى الجمهورية في كل شيء وعلى أعلى مستوى وفق التخطيط والتنفيذ الذي سيتم على هذه الأرض".






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