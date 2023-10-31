خدى بالك.. الحرمان من تناول الطعام هيوقف الحرق

كتبت رانيا عامر

يعانى الكثير من الأشخاص من صعوبة إنقاص الوزن وعدم حرق الدهون بالجسم، ويرجع ذلك إلى مجموعة مختلفة من العوامل منها الوراثية وأخرى بسبب سوء التغذية، وعدم ممارسة الرياضة وغيرها ما يؤدى إلى صعوبة فى فقدان الوزن، وفقًا لما نشره موقع timesofindia

وأشار التقرير إلى أن الطرق الخاطئة التى يستخدمها الناس من أجل إنقاص الوزن هى التى تضر بهم ومن بين تلك طريقة تجويع الشخص لنفسه أو ممارسة التمارين الرياضية القاسية دون متابعة من قبل مختص .

ويمكن أن يتسبب حرمان نفسك من العناصر الغذائية الأساسية والأطعمة المفضلة فى حدوث نتائج عكسية بشكل كبير، وينتج عن ذلك نوبات متزايدة من الرغبة الشديدة في تناول الطعام والإفراط في تناول الطعام عندما تنهار قوة إرادتك، وهذا يحطم رحلة فقدان الوزن الخاصة بك تمامًا.

لا يؤدي الجوع إلا إلى العبث بمعدل الأيض الأساسي لديك ويتركك تشعر بالتعب وتقلب المزاج وعدم التحفيز، عندما تقوم بتجويع نفسك للتعويض عن تفاخرك، فإنك لا تقدم أي خدمة لجسمك. في الواقع، هذا يضر بجسمك ويجعل رحلة فقدان الوزن أكثر صعوبة، والإفراط في تناول الطعام نتيجة لذلك.

فكلما حرمت نفسك من الأطعمة المفضلة لديك، زادت احتمالية الإفراط في تناولها لاحقًا. إنها حلقة مفرغة.



