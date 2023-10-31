اليوم السابع
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الثلاثاء، 31 أكتوبر 2023 05:58 م
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حصاد الوزارات.. النقل: إيراد السكة الحديد 20 مليون جنيه يوميا ومشكلتنا مع الضواحى

الثلاثاء، 31 أكتوبر 2023 05:00 م
حصاد الوزارات.. النقل: إيراد السكة الحديد 20 مليون جنيه يوميا ومشكلتنا مع الضواحى الفريق كامل الوزير وزير النقل والمواصلات
كتب: محمد الأحمدى

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شهدت دواوين الوزارات، اليوم، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد اليوم السابع حصاد الوزارات على مدار اليوم:

وزير النقل: لن يستطيع أى ممر ملاحى منافسة قناة السويس
 
وزير النقل: إيراد السكة الحديد 20 مليون جنيه يوميا ومشكلتنا مع قطارات الضواحى
 
وزير النقل: لا يمكن قطع الكهرباء عن المترو ولدينا مصدران للطاقة بكل وسيلة
 
إنشاء 10 مدارس و23 مجمعا ومعهدا أزهريا بتكلفة 333 مليون جنيه فى سيناء
 

 







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