حصاد الوزارات.. النقل: إيراد السكة الحديد 20 مليون جنيه يوميا ومشكلتنا مع الضواحى

شهدت دواوين الوزارات، اليوم، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد اليوم السابع حصاد الوزارات على مدار اليوم:
وزير النقل: لن يستطيع أى ممر ملاحى منافسة قناة السويس
وزير النقل: إيراد السكة الحديد 20 مليون جنيه يوميا ومشكلتنا مع قطارات الضواحى
وزير النقل: لا يمكن قطع الكهرباء عن المترو ولدينا مصدران للطاقة بكل وسيلة
إنشاء 10 مدارس و23 مجمعا ومعهدا أزهريا بتكلفة 333 مليون جنيه فى سيناء
وزير النقل: ما تم تنفيذه من مشروعات فى عهد الرئيس السيسي لم ينفذ فى 200 سنة
التموين: مخزون السلع الغذائية بشمال سيناء يكفى 7 أشهر
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