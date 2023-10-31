إنشاء 10 مدارس و23 مجمعا ومعهدا أزهريا بتكلفة 333 مليون جنيه فى سيناء

كشف تقرير لمجلس الوزراء، أنه جارى إنشاء مدرسة رسمية لغات بالعريش بها 14 فصلا دراسيا، إضافة إلى أنه جارى إنشاء 10 مدارس و23 مجمعا ومعهدا أزهريا بتكلفة 333 مليون جنيه وإنشاء مدرسة للمتفوقين بالعريش تتضمن 9 فصول دراسية.

وأكد أن خطة التطوير الاستراتيجى لشمال سيناء مخطط تنفيذ استثمارات بقيمة 8.7 مليار جنيه تشمل إنشاء 10 كليات جديدة بجامعة العريش و8 كليات جديدة بجامعة الأزهر و35 مدرسة ومعهد ازهرى.

وكان الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، قد أكد أن سيناء شهدت مشروعات فى الـ10 سنوات الماضية بأكثر من 600 مليار جنيه، فيما حازت محافظة شمال سيناء على مشروعات بقيمة 290 مليارا، وجرى تنفيذ أكثر من 1000 مشروع فى كل المجالات، ووصل حجم محطات تحلية المياه فى شمال سيناء (منفذ وجارى تخطيطه) إلى نصف مليون متر مكعب يوميا.

أضاف مصطفى مدبولى، خلال لقائه بشيوخ وعواقل سيناء بمقر الكتيبة 101 بالعريش: "وفق خطة التطوير الاستراتيجى التى ستنفذها الدولة المصرية فى سيناء، وسوف تصبح محافظة شمال سيناء من أفضل المناطق على مستوى الجمهورية فى كل شيء وعلى أعلى مستوى وفق التخطيط والتنفيذ الذى سيتم على هذه الأرض".