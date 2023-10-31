التموين: مخزون السلع الغذائية بشمال سيناء يكفى 7 أشهر

كتب مدحت وهبة

حرصت وزارة التموين والتجارة الداخلية بقيادة الدكتور على المصيلحى، وزير التموين، على توفير جميع السلع الغذائية ومنتجات اللحوم والدواجن بمختلف المحافظات على مستوى الجمهورية لا سيما محافظة شمال سيناء بجانب أيضا تأمين مخزون من كافة السلع الاستراتيجية وتوفير الأقماح للمطاحن وأيضا الدقيق للمخابز لإنتاج الخبز المدعم للمواطنين المقيدين على بطاقات التموين.

وأكدت أمانى رسلان وكيل وزارة التموين بمحافظة شمال سيناء على توفير كل السلع الغذائية بالتوازى مع تنفيذ مبادرة تخفيض الأسعار على مستوى قرى ومدن المحافظة، حيث يتم طرح السلع الأساسية بأسعار مخفضة بجانب طرح اللحوم البلدية الطازجة والمجمدة والمجمدة لافتا إلى أن الدكتور على المصيلحى وزير التموين وجه باستمرار توفير السلع أول بأول كذلك انتاج الخبز المدعم بسعر 5 قروش للرغيف، وصرف السلع التموينية لأصحاب البطاقات بقيمة الدعم المخصص لكل مواطن مقيد ببطاقة التموين ، كما أن متوسط مخزون السلع يتراوح من 6 إلى 7 أشهر.