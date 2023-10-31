المقاومة فى غزة تخوض معارك بطولية مع قوات الاحتلال وتكبدها خسائر مباشرة

كتب: أحمد جمعة

أكدت المقاومة الفلسطينية فى قطاع غزة أنها تخوض معارك بطولية وتشتبك بقوة مع أرتال الدبابات والآليات العسكرية المتوغّلة شمال وجنوب مدينة غزة، وتوقع فيها خسائر مباشرة على أكثر من محور.

وأشارت المقاومة فى بيان لها أن التوغّلات البرّية لجيش الاحتلال الإسرائيلى على محاور مختلفة من مدينة غزة، تحت غطاء كثيف من القصف الجوى والمدفعي؛ هى محاولة بائسة لمجلس حرب الاحتلال، لتحقيق إنجاز متوهّم لتغطية فشلهم العسكرى والأمنى وترميم صورتهم هزيمتهم الاستراتيجية فى السابع من أكتوبر، مضيفة : الاحتلال يدفع بجنوده إلى غزة العزّة التى كانت وستبقى مقبرة للغزاة.