صحة كفر الشيخ: قافلة طبية مجانية لأهالى قرية طاهر ضمن مبادرة حياة كريمة

كفر الشيخ- محمد سليمان

نظمت مديرية الصحة بكفر الشيخ، قافلة طبية مجانية في قرية طاهر بمركز كفر الشيخ، وذلك في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بتوجيهات وزير الصحة والسكان، الدكتور خالد عبدالغفار، وبرعاية اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، إشراف وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، الدكتورة إلهام محمد، ووكيل المديرية، الدكتور طارق الشربيني.

وقالت الدكتورة إلهام محمد، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، تضمنت القافلة العديد من الخدمات الطبية المتنوعة، منها 10 عيادات متخصصة، تضم 9 تخصصات طبية مختلفة، مثل الباطنة، وطب الأطفال، وأمراض الجلد، والعظام، والجراحة العامة، وطب النساء، وتنظيم الأسرة، والأسنان، وأنف وأذن، ورمد، ومسالك، وقد استفاد من خدمات العيادات 1250 مواطنا خلال يومين.

وأضافت وكيل وزارة الصحة، تم إجراء 160 تحليلا طبيا بين معمل الدم ومعمل الطفيليات، بالإضافة إلى إجراء 41 صور أشعة، كما تم صرف الأدوية مجانًا للمرضى، وتم تقديم ندوات تثقيفية وإرشاد صحي لـ614 مواطنا، وفي إطار المبادرة الرئاسية "100 مليون صحة"، تم الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة، مثل ارتفاع ضغط الدم والسكري لـ86 مواطن خلال القافلة.

وقالت الدكتورة إلهام محمد، تم تقديم خدمات التقارير الطبية لـ8 مرضى، وتم تحويل 8 مريضًا إلى أقرب مستشفى لاستكمال العلاج اللازم، أو استخراج قرارات العلاج على نفقة الدولة، حيث تم تقديم جميع الخدمات بالقافلة الطبية مجانًا.