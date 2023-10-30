محافظ الإسكندرية: 8 قوافل طبية مجانية بنطاق الأحياء خلال شهر نوفمبر

‏‎الإسكندرية جاكلين منير

أكد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، استمرار القوافل الطبية الشاملة بنطاق الأحياء، حيث كلف رؤساء الأحياء بالتنسيق مع المديريات الخدمية بتكثيف القوافل وزيادة الحملات التوعوية للمواطنين، وذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية بتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية وتوفير حياة كريمة للمواطنين

وفي هذا الصدد، تُنفذ مديرية الصحة بالإسكندرية برئاسة الدكتورة غادة ندا وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، وبالتعاون مع جميع الجهات المعنية 8 قوافل طبية يتم تنفيذها خلال شهر نوفمبر وفقًا للمواعيد والأماكن التالية: حيث تقام يومي 31 أكتوبر و1 نوفمبر قافلة طبية بقرية اليمن بنطاق حي العامرية، وتقام أيضًا يومي 5,6 نوفمبر قافلة طبية بقرية بغداد بنطاق حي العامرية، وتقام يومي 7,8 نوفمبر قافلة طبية بقرية الجلاء أيضًا بنطاق حي العامرية، وتقام يومي 14, 15 نوفمبر قافلة طبية بقرية قرداحي بنطاق حي المنتزة، ويومي 19- 20 نوفمبر قافلة طبية بقرية العلا بنطاق بمركز ومدينة برج العرب أما يومي 21- 22 نوفمبر قافلة بقرية 18 بنطاق مركز ومدينة برج العرب ، وتقام يومي 26- 27 نوفمبر قافلة بقرية طيبة بنطاق حي العامرية وتختتم مديرية الصحة شهر نوفمبر بقافلة طبية يومي 28 - 29 نوفمبر بقرية سند 3 بنطاق حي العامرية.