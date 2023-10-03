نقابة البناء والأخشاب: العمال يجددون العهد فى دعم الرئيس السيسى بعد إعلان ترشحه

كتبت آية دعبس

وجهت النقابة العامة للعاملين بالبناء والأخشاب، برئاسة عبد المنعم الجمل، نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، التحية للرئيس عبد الفتاح السيسي، لاستجابته لدعوات ملايين المصريين بالترشح فى الانتخابات الرئاسية المقبلة لولاية جديدة.

وأكدت النقابة العامة في بيانها، أن استجابة الرئيس وإعلان ترشحه، تأتى تقديرا منه للمواطنين الواثقين في قدرته على العبور بسفينة الوطن إلى بر الأمان، والمضي قدما في مسيرة الإنجازات وتحقيق التنمية المستدامة.

وقالت النقابة: عمال مصر والذين كانوا في مقدمة من طالبوا الرئيس بإعلان ترشحه لاستكمال بناء الجمهورية الجديدة، يجددون العهد فى دعم ومساندة الرئيس، والوقوف إلى جانب الدولة من أجل تحقيق أحلام وتطلعات جموع المصريين.