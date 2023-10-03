محافظ سوهاج يوجه بتلبية طلبات المواطنين للتأمين الصحى والقوى العاملة لحل شكاواهم

سوهاج عمرو خلف

وجه اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج ، اليوم، باصطحاب بعض الحالات إلى مقر التأمين الصحي، ومديرية القوي العاملة، ومديرية الصحة لحل شكواهم وتلبية مطالبهم بصفة عاجلة، وذلك ضمن فعاليات اللقاء الجماهيري الذي يعقد بديوان عام محافظة سوهاج بشكل دوري يوم الثلاثاء من كل أسبوع، حيث التقى المحافظ بمكتبه العديد من المواطنين لبحث مطالبهم والاستماع إلى شكواهم، بحضور الدكتور رأفت السمان وكيل وزارة التضامن الاجتماعى.

كما التقى أحمد سامي القاضي نائب المحافظ، واللواء علاء عبد الجابر السكرتير العام المساعد، بحضور الدكتور الطاهر موهوب مدير إدارة خدمة المواطنين بالديوان العام، عددا آخر من المواطنين واستمعوا إلى مطالبهم وشكواهم، حيث بلغ عدد المواطنين الذين ترددوا على ديوان عام المحافظة اليوم 213 مواطنا.

وتنوعت شكاوى وطلبات المواطنين، ما بين طلبات العلاج على نفقة الدولة، وطلبات للتعجيل بإجراء عمليات جراحية، وشكاوى أخرى خاصة بفيزا معاش تكافل وكرامة، وطلبات لتوفير فرص عمل، وإقامة أكشاك، وطلبات أخرى خاصة بذوي الإعاقة، وقد تم الاستجابة للعديد من الطلبات التي تقدم بها المواطنين، فيما أحيلت بعض الطلبات الأخرى إلى جهات الاختصاص للدراسة.

وأكد محافظ سوهاج حرص المحافظة على عقد اللقاء الجماهيري بصورة أسبوعية؛ للتعرف على المشكلات التي تواجه المواطنين من مختلف مدن وقرى المحافظة والعمل على حلها من خلال التنسيق بين المحافظة، ومديريات الخدمات، مشيرا إلى إصدار توجيهاته لجميع رؤساء الوحدات المحلية بتخصيص يوم خلال الأسبوع لاستقبال المواطنين والاستماع إلى مطالبهم وحل شكواهم.