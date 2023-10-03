اليوم السابع
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الثلاثاء، 03 أكتوبر 2023 02:38 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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نائب محافظ سوهاج يتابع ورشة عمل تدريب فرق عمل المراكز التكنولوجية المتنقلة

الثلاثاء، 03 أكتوبر 2023 02:30 م
نائب محافظ سوهاج يتابع ورشة عمل تدريب فرق عمل المراكز التكنولوجية المتنقلة ورشة عمل تدريب فرق عمل المراكز التكنولوجية المتنقلة
سوهاج عمرو خلف

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تفقد أحمد سامى القاضى نائب محافظ سوهاج، اليوم يرافقه حاتم محمود عبد العزيز مدير عام الموارد البشرية، والدكتور محمد السيد رئيس اللجنة الفنية لمتابعة المراكز التكنولوجية، ورشة العمل المنعقدة بديوان عام المحافظة بالتعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بشأن إعادة التدريب على المركز التكنولوجى المتنقل ( السيارة المتنقلة .
 
يأتى ذلك في ضوء استراتيجية مصر 2030، وحرص القيادة التنفيذية بمحافظة سوهاج على الارتقاء بالعنصر البشرى.
 
ونقل نائب المحافظ تحيات  المحافظ للحضور والمشاركين بالورشة، وأعرب عن شكره لوزارة التخطيط لما توليه من اهتمام في ملف التحول الرقمى وتقديم الدعم الفنى للمؤسسات الحكومية.
 
وأكد "القاضي" علي أهمية المركز التكنولوجي المتنقل والذى ساهم في وصول الخدمات للمواطنين في القرى والنجوع بشكل أسرع وأيسر على المواطن، مشيرا إلى أن محافظة سوهاج من أولى المحافظات التي تبنت فكرة المركز التكنولوجي المتنقل.
 
 

سوهاج

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المراكز التكنولوجية

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