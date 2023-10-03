مجلس مدينة رأس غارب يستكمل عملية تسليم متضررى السيول للوحدات البديلة

البحر الأحمر - عماد عرفة

أعلن مجلس مدينة رأس غارب ، صباح اليوم، استكمال تسليم متضررى السيول للوحدات البديلة المخصصة لهم، حيث وصل إجمالى المستلمين 55 لوك بمنطقة حى الروضة و2 وحدة سكنية .

وأكد مجلس مدينة الغردقة أن تابع اللواء ممدوح نديم رئيس مدينة رأس غارب عملية استكمال تسليم الملاك من متضررى السيول بوحدات بديلة ( بلوك) من بديل العشوائيات بحى الروضه بعد إجراء المعاينات اللازمة وإزالة المنازل خاصتهم ورفع مخلفات إزالة المنازل .

وأشار إلى أن تم اليوم الانتهاء من تسليم بلوك للملاك من متضررى السيول بعد التنسيق مع شركة مياه الشرب وهندسة االكهرباء وشركة طاقة غاز لرفع العدادات من المنازل وتأمين المنطقة، ليصل إجمالى عدد المستلمين حتى الآن 48 بلوك بمنطقة حى الروضة .

كذلك وصل إجمالى الوحدات السكنية المسلمه للمستجرين وحدتين، وإجمالى عدد البلوكات المسلمه للملاك 55 بلوك.





