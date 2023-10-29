مباراة الأهلي وصن داونز.. تشرب إيه وأنت بتتفرج على الماتش عشان تهدى أعصابك

كتبت فاطمة خليل



مشروبات تخفف التوتر أثناء مشاهدة مباراة الأهلى وصن داونز ​البابونج أو الكاموميل يترقب عشاق كرة القدم مباراة الأهلي وصن داونز والمقرر إقامتها اليوم الساعة الثالثة عصرًا فى مباراة ذهاب نصف نهائي كأس دورى السوبر الأفريقى، ويعيش الكثيرون حالة من التوتر والقلق لمعرفة نتيجة المباراة، لذا نقدم لكم فى هذا التقرير بعض المشروبات التى تساعد فى تخفيف القلق والتوتر والتى يمكن أن تحتسيها وأنت تشاهد المباراة. بحسب موقع medindia فإن البابونج هو شاي عشبي شائع جدًا ويستخدم على نطاق واسع لعلاج التوتر والقلق والأرق يمكنك شربه أثناء مباراة الأهلي وصن داونز ومن المعروف أن البابونج يهدئ جهازك العصبي، ويريح العضلات. يمكن أن تساعد الطبيعة الدافئة والمهدئة لهذا المشروب على زيادة مستويات هرمونات السيروتونين والميلاتونين في جسمك ما يساعد على تقليل التوتر والقلق.

الحليب الدافئ يعد شرب الحليب الدافئ طريقة جيدة لتخفيف التوتر أثناء مشاهدة المباراة بين الأهلى وصن داونز.



يحتوي الحليب على حمض التربتوفان الأميني، الذي يتحول إلى السيروتونين، وهو الناقل العصبي الذي يساعد على تحسين مزاجك وله تأثير مهدئ.



كما أن درجة الحرارة الدافئة تمارس تأثيرًا مهدئًا على الجسم يعد هذا مفيدًا بشكل خاص عندما تشعر بالتوتر.

يمكنك أيضًا إضافة ملعقة صغيرة من الكركم إلى الحليب الدافئ للحصول على فائدة إضافية مضادة للالتهابات. الشاي الأخضر الشاي الأخضر يحفز المواد الكيميائية مثل السيروتونين والدوبامين مما يعزز الصحة العامة، يشتهر الشاي الأخضر بفوائده الصحية العديدة التي يُعتقد أنها ترجع إلى مادتين توجدان بشكل حصري تقريبًا في الشاي الأخضر، EGCG [Epigallocatechin-3-gallate] وL-theanine.



EGCG غني بمضادات الأكسدة ويساعد على تقليل الضرر التأكسدي في الخلايا وتحسين وظائف الجسم والدماغ.

إل-ثيانين، وهو حمض أميني، مسؤول عن النكهة الفريدة للشاي الأخضر بالإضافة إلى آثاره المريحة والمخففة للتوتروفقا لدراسة، فإن الأشخاص الذين تناولوا أربعة أكواب من الشاي الأخضر يوميا كانوا أقل عرضة للشعور بالاكتئاب، يحفز الشاي الأخضر إطلاق المواد الكيميائية مثل السيروتونين والدوبامين لمحاربة الاكتئاب والتوتر والقلق مع تعزيز صحتك العامة.

عصير الفواكه الطازج يحتوي العصير الطازج على الكثير من الفيتامينات والمعادن التي تساعد أجسامنا على مواجهة كل الضغوط والتوتر بطريقة فعالة، إن صنع العصير الطازج من الفواكه والخضروات الغنية بالمغذيات، يغمر جسمك بمضادات الأكسدة والمواد المغذية الأساسية ويساعد الجسم على الشفاء من الأضرار التي يمكن أن يسببها التوتر والقلق.



وفقا لجامعة ميريلاند الأمريكية، فإن أولئك الذين يستهلكون 1000 ملليجرام من فيتامين C يوميا أو أكثر، يتفاعلون بشكل أكثر اعتدالا مع المواقف العصيبة. كما يساعد العصير الطازج في الحفاظ على ضغط الدم تحت السيطرة، العصائر الطازجة من الخضار الورقية الخضراء مثل الكرنب والسبانخ والخس هي مصادر غنية بفيتامين ب، وهو فيتامين مهم للأعصاب وإدارة التوتر.