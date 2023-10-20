سناك صحى ومفيد وأنت بتتفرج على ماتش الأهلى

كتبت فاطمة ياسر

يخوض الأهلى اليوم الجمعة مباراة مهمة أمام نظيره سيمبا التنزاني في ذهاب دور الثمانية لبطولة دوري السوبر الأفريقي لكرة القدم، لذا يقدم "اليوم السابع" أبرز وأهم النصائح الغذائية الصحية خلال متابعة ومشاهدة مبارة الأهلي، وذلك لتجنب التعرض لأي مشاكل صحية، وتقديم سناك صحي، وذلك وفقًا لتصريح الدكتور محمد حلمي استشاري السمنة والنحافة في القصر العيني، ومنها

المشروبات

هناك مشروبات مفيدة لصحتك يمكنك تناولها أثناء مشاهدة مبارة كرة القدم، ومنها الكركدية المنقوع على البارد، والدوم والخروب بدون سكر، وعصير الليمون أو البرتقال او الفراولة أو الجوافة أو الكيوي بدون إضافة سكر.

وجبة الغداء قبل المبارة

ابتعد عن تناول الأطعمة السريعة خلال خلال مشاهدة المبارة، لأنها تعرضك لارتفاع ضغط الدم، وأيضًا تزيد من فرص الإصابة بنوبات القلبية بسبب تراكم الدهون الغير صحية بها، ولكن يمكنك تناول أطعمة صحية كالخضراوات والبروتين المسلوق أو المشوي، مع طبق السلطة الخضراء، وهذه النصائح يمكنك تناولها قبل المبارة.

الفشار

يعد من الأطعمة الترفيهة ذات الطعم المميز، وذو سعرات حرارية منخفضة، ولذا تناولك له يعد مسلي خلال مشاهدة المبارة، وأيضًا يحد في حدوث أي مضاعفات للصحة العامة.

تجنب الكافيين

عند جلوسك لمشاهدة مبارة كرة القدم، تجنب تناول المشروبات الغنية بالكافيين، لأنها تزيد من توترك وقد تزيد من فرص ارتفاع ضغط الدم لديك.

الفواكه

الفواكه الطازجة هى الطريقة الأمثل لمد جسمك بالفيتامينات والمعادن، كما أنها مليئة بالسكر الطبيعى، وتشكل مصدرًا كبيرًا لمضادات الأكسدة الضرورية لتعزيز نظام مناعتك، وأيضا تعد سناك صحي ومنعش.

السوداني

يعتبر مصدرًا كبيرًا للبروتين والدهون الصحية، ويحتوى على المواد الغذائية الأساسية ولديه أكبر قدر من البروتين مقارنة بغيره من المكسرات، إضافة إلى أنه يحتوى على أعلى معدل من الألياف.