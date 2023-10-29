التحديق فى الشاشات يمكن أن يسبب إجهاد العين.. نصائح للوقاية

كتبت فاطمة خليل

يؤثر النظر على شاشات الكمبيوتر والهاتف طوال اليوم بشكل سلبي على عينيك، لذلك نقدم بعض النصائح لتقليل إجهاد العين والصداع نتيجة النظر فى الشاشات لفترات طويلة، بحسب موقع healthday.

وأكد الخبراء أن التركيز على شيء واحد، وخاصة الشيء القريب، مثل شاشة الكمبيوتر أو الهاتف، لفترات طويلة من الزمن، وعدم منح عضلات أعيننا وقتًا للراحة يؤدى لإجهاد العين والصداع.

إذا لم تمنح عضلات عينيك الوقت الكافي للراحة، فقد يسبب ذلك بعض التوتر في تلك العضلات، يمكن أن يسبب جفاف العين أيضًا إجهاد العين، حيث ترمش بشكل أقل دون وعي عند القراءة أو مشاهدة التلفزيون أو العمل على الكمبيوتر.

واقترح الأطباء اتباع قاعدة 20-20-20 عند العمل أمام الشاشة، خذ استراحة لمدة 20 ثانية كل 20 دقيقة للتركيز على شيء يبعد 20 قدمًا حوالى 6 متر لتريح عينيك. واستخدم قطرات العين المرطبة إذا كنت تعاني من جفاف العين. إجهاد العين لفترات طويلة يمكن أن يسبب لك الصداع.

إذا كنت تعاني من الاستجماتيزم، فلن ترى بشكل حاد. وهذا قد يتطلب المزيد من التركيز والطاقة، مما يؤدي إلى إجهاد العين.

قد تحدق أكثر حتى تبدو الأشياء أكثر وضوحًا. الاستجماتيزم يمكن أن يجعل الأشياء تبدو مشوهة الشكل إذا لم يتم تصحيح الاستجماتيزم لديك.



النظارات التي تكون ضيقة جدًا على صدغك يمكن أن تسبب لك الصداع أيضًا.

تأكد من أن نظارتك تناسبك دائمًا بشكل جيد.العدسات اللاصقة تمنحك الرؤية الكاملة، في حين أن النظارات تتوقف عند هذا الحد، وقد تكون الحافة، وخاصة السميكة منها، أكثر صعوبة في الرؤية من خلالها".

فكر في إجراء عملية جراحية مثل الليزك إذا كانت النظارات أو العدسات اللاصقة تسبب لك الألم. يمكن أن يمنحك ذلك أفضل رؤية مصححة دون الحاجة إلى النظارات أو العدسات اللاصقة.

عندما يصل البالغون إلى سن 40 إلى 50 عامًا، تتضاءل القدرة على التركيز عن قرب. في تلك المرحلة، قد تحتاج إلى نظارات القراءة لتجنب التحديق وإجهاد العين.

"عندما ترتدي نظارات القراءة، فإن الزجاج الذي تنظر من خلاله بالكامل يهدف إلى توفير تلك القوة التي تمكنك من القراءة، مما يجعل الأمر أسهل قليلاً لأنك لا تضطر إلى النظر إلى أسفل من خلال ذلك الجزء ثنائي البؤرة أو التقدمي من العدسة.

إضاءة الغرفة وشاشة الكمبيوتر يجب أن تكون متشابهة إذا كنت تعمل أمام الشاشة. قد يكون من المفيد وجود إضاءة خلفية خلف شاشة الكمبيوتر لتوفير توهج أكثر نعومة، يمكن أن تجهد عيناك بالجلوس في غرفة مظلمة ذات شاشة ساطعة.