حافظ على عينيك من التلوث بتناول 6 فيتامينات.. منها فيتامين أ والزنك

كتب – حسام الشقويرى

تتعرض أعيننا لمجموعة متنوعة من المؤثرات غير الصحية، بدءًا من الشاشات الساطعة لأجهزتنا الرقمية وحتى العوامل البيئية مثل الأشعة فوق البنفسجية والتلوث، وينصح خبراء صحة العيون بأهمية التغذية السليمة للعيون، حيث يمكن أن يؤدي نقص الغذاء السليم إلى مشاكل في الرؤية وزيادة خطر الإصابة بأمراض العيون، بما في ذلك إعتام عدسة العين والضمور البقعي المرتبط بالعمر وفقًا لما نشره موقع onlymyhealth





الفيتامينات الأساسية لصحة العين

1 - بيتا كاروتين

على غرار فيتامين أ، يساهم البيتا كاروتين في تحسين الرؤية ويقلل من خطر الإصابة بأمراض العيون. الجزر والبطاطا الحلوة والقرع غنية بالبيتا كاروتين.

2 - فيتامين أ

هذا الفيتامين ضروري للحفاظ على الرؤية الجيدة، خاصة في ظروف الإضاءة المنخفضة. وهو ضروري لتكوين صبغة حساسة للضوء تسمى رودوبسين في شبكية العين. تشمل مصادر فيتامين أ الجزر والبطاطا الحلوة والسبانخ والبيض.

3 - فيتامين سي

يساعد فيتامين C، المعروف بخصائصه المضادة للأكسدة، على حماية العينين من الأضرار التأكسدية التي تسببها الجذور الحرة. تعتبر الفواكه الحمضية والفراولة والفلفل مصادر ممتازة لفيتامين C.

4 - فيتامين E

أحد مضادات الأكسدة القوية الأخرى، فيتامين E، يساعد على حماية خلايا العين من التلف. اللوز وبذور عباد الشمس والسبانخ غنية بفيتامين E.

5 - لوتين وزياكسانثين

تم العثور على هذه العناصر بتركيزات عالية في شبكية العين وتساعد على تصفية موجات الضوء الضارة عالية الطاقة مثل الأشعة فوق البنفسجية. تعتبر الخضار الورقية والذرة وصفار البيض من المصادر الجيدة.

6 - الزنك

وفقًا للمجلة الدولية للعلوم الجزيئية ، يلعب الزنك دورًا مهمًا في الحفاظ على صحة شبكية العين وقد يساعد في الحماية من AMD الأطعمة مثل المحار واللحوم الخالية من الدهون والحبوب المدعمة غنية بالزنك.