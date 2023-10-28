FDA تحذر من استخدام البروبيوتيك للرضع المبتسرين

كتبت إيناس البنا

أصدرت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية FDA تحذيرًا بشأن استخدام البروبيوتيك للرضع المبتسرين، مشيرة إلى أنه قد يكون له عواقب مميتة على الأطفال الرضع.

وأصدرت الوكالة تحذيرًا وفقًا لموقع "medical express"، من أن البروبيوتيك - الذي يحتوي على بكتيريا حية وخمائر - قد يكون خطيرًا على الأطفال المبتسرين، ما يعرضهم "لخطر الإصابة بمرض قد يكون قاتلا، أو عدوى تسببها البكتيريا أو الخميرة الموجودة في البروبيوتيك".

أثارت إدارة الغذاء والدواء مخاوف بشأن البروبيوتيك التي يتم بيعها وتسويقها كمنتجات لعلاج أو الوقاية من أمراض معينة في المستشفيات، مثل التهاب الأمعاء والقولون، وهو مرض معوي مميت يصيب عادة الأطفال المبتسرين

وأشارت FDA إلى أن بعض أنواع البروبيوتيك تم ربطها بوفاة رضيع واحد هذا العام وأكثر من عشرين "حدثًا سلبيًا" منذ عام 2018.

لم تتم الموافقة على استخدام البروبيوتيك عند الرضع من قبل إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA)، ولا أوصت به الأكاديمية الأمريكية لطب الأطفال. ومع ذلك، فإن ما يقدر بنحو 10% من الأطفال حديثي الولادة المبتسرين يتلقون البروبيوتيك أثناء وجودهم في وحدة العناية المركزة لحديثي الولادة، على الرغم من المخاطر المحتملة التي تشكلها المنتجات.

وقال الدكتور بيتر ماركس، مدير مركز التقييم والأبحاث البيولوجية التابع لإدارة الغذاء والدواء الأمريكية، في بيان : "نريد بشكل خاص أن نوضح أن المنتجات التي تحتوي على كائنات حية دقيقة منها البروبيوتك قد تشكل مخاطر جسيمة على الأطفال المبتسرين في المستشفيات" .