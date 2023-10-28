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تموين المنيا: ضبط 98 مخالفة متنوعة خلال حملات على المخابز البلدية والأسواق

السبت، 28 أكتوبر 2023 11:35 ص
تموين المنيا: ضبط 98 مخالفة متنوعة خلال حملات على المخابز البلدية والأسواق ضبط 98 مخالفة متنوعة خلال حملات على المخابز البلدية والأسواق بالمنيا
المنيا - حسن عبد الغفار

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تمكنت مديرية التموين بالمنيا، من ضبط 98 مخالفة تموينية متنوعة خلال حملات تفتيشية ورقابية على المخابز البلدية والأسواق ومحطات توزيع الطاقة والمواد البترولية، وذلك لإحكام الرقابة على المعروضات من السلع والمواد الغذائية والتأكد من جودتها، إلى جانب رفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

 
يأتي ذلك تنفيذاً لتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بتشديد الرقابة على المخابز البلدية والأسواق، مع ضرورة تكثيف الحملات لرصد المخالفات والتأكد من مدى الالتزام بالقرارات التموينية وإنتاج خبز مطابق للمواصفات، وضمان وصول الدعم لمستحقيه، والتأكد من صلاحية السلع واللحوم المعروضة بالأسواق، مع المتابعة المستمرة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

 
من جانبه، أوضح الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين بالمنيا، أن الحملات أسفرت عن ضبط 98 مخالفة تموينية منها 90 مخالفة في مجال متابعة ومراقبة المخابز البلدية تنوعت بين (نقص وزن – إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات – توقف عن الانتاج - عدم وجود سجلات- تصرف وتجميع)، و8 مخالفات في مجال متابعة الأسواق تنوعت ما بين (بيع منتجات مجهولة المصدر – عدم وجود شهادة صحية).
 
 
ضبط 98 مخالفة متنوعة خلال حملات على المخابز البلدية والأسواق بالمنيا (2)
 حملات على المخابز البلدية والأسواق بالمنيا

ضبط 98 مخالفة متنوعة خلال حملات على المخابز البلدية والأسواق بالمنيا
حملات على المخابز البلدية والأسواق بالمنيا

 







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