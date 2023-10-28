الصحة: تشكيل فرق طبية عالية المستوى لتقديم الرعاية لمصابى حادث الطريق الصحراوى

كتب وليد عبد السلام

أكدت وزارة الصحة والسكان، أنه تم تشكيل فرق طبية متخصصة لإسعاف مصابى حادث البحيرة المرورى الذى وقع صباح اليوم بين أتوبيس لنقل الركاب، وعدد من السيارات، على طريق «القاهرة - الإسكندرية» الصحراوي، في محيط منطقة وادي النطرون، قبل الطريق الدولي، اتجاه القاهرة وذلك للاسراع فى تقديم الخدمة الطبية للمصابين .

وتابعت وزارة الصحة والسكان أنه تم الدفع بـ 20 سيارة إسعاف، لنجدة المصابين في الحادث، مشيرا إلي أنه تم توفير احتياجات المستشفيات وتزويدها سريعا بادوية الطوارئ .

وكانت أوضحت وزارة الصحة والسكان، أن الحصيلة الأولية للحادث أسفرت عن 45 إصابة، حيث تم نقل 40 مصابا، إلى مستشفى جراحات اليوم الواحد بوادي النطرون، بينما تم نقل 5 أخرين إلى مستشفى غرب النوبارية المركزي، وذلك في حصر مبدئي، حيث تقوم الطواقم الطبية حاليا بتقديم الرعاية اللازمة للمصابين في مستشفيات الإحالة وتقييم درجات خطورة الإصابات، مع استمرار المتابعة.