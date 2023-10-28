اليوم السابع
Ads
السبت، 28 أكتوبر 2023 01:35 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عاجلة

وزارة الصحة: تعاملنا مع حادث البحيرة المرورى فى أقل من 8 دقايق

السبت، 28 أكتوبر 2023 01:04 م
وزارة الصحة: تعاملنا مع حادث البحيرة المرورى فى أقل من 8 دقايق وزارة الصحة
كتب وليد عبد السلام

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أكدت وزارة الصحة والسكان، أنه تم التعامل السريع مع حادث المرور الذى وقع صباح اليوم بين أتوبيس لنقل الركاب وعدد من السيارات واشتعال بعضها على طريق القاهرة الأسكندرية، حيث تم الوصول إلي مكان الحادث فى أقل من 8 دقايق وتم اسعاف المصابين .
 
 وتابعت وزارة الصحة والسكان أنه تم رفع حالة الاستعداد في مستشفيات محافظة البحيرة، للتعامل مع مصابي الحادث المروري خاصة في محيط منطقة وادي النطرون، قبل الطريق الدولي، اتجاه القاهرة.
 
وأكد الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، متابعة الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، لحظيا للخدمات الإسعافية والعلاجية المقدمة للمصابين من خلال غرفة الأزمات المركزية بالوزارة، والغرف الفرعية لهيئة الإسعاف، والإدارة المركزية للرعاية الحرجة والعاجلة.
 
وأوضح «عبدالغفار» أن الحادث أسفر عن وفاة 32 راكبا، وإصابة 63 آخرين، تم نقل 53 منهم إلى مستشفى جراحات اليوم الواحد بوادي النطرون، بينما تم نقل 7 أخرين إلى مستشفى غرب النوبارية المركزي، وتقديم الإسعافات لثلاثة مصابين في موقع الحادث، مع استمرار المتابعة.
 
 
 






وزارة الصحة

المستشفيات

وادى النطرون

حادث طريق القاهرة الاسكندرية




مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة