"الشركات الناشئة" رهان وزارة الاتصالات لجذب الدولار وتشغيل آلاف الشباب

كتبت هبة السيد

تراهن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، على الشركات الناشئة لزيادة حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتوفير آلاف فرص العمل، وتدعم هذا القطاع من خلال 3 محاور تتضمن: التدريب والتنمية البشرية، وإنشاء مراكز إبداع مصر الرقمية لاحتضان الشركات الناشئة، وتسهيل الإجراءات الخاصة بإنشاء الشركات الناشئة.

نجحت الشركات المصرية الناشئة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في جذب استثمارات بقيمة تصل إلى أكثر من نصف مليار دولار في 2022 رغم التراجع العالمي في حجم الاستثمارات في الشركات الناشئة على مستوى العالم خلال العام الماضي من 681 مليار دولار في 2021 إلى 445 مليار دولار في 2022.



تدريب الشباب تعمل وزارة الاتصالات على تدريب أصحاب الشركات الناشئة وكذلك تدريب مختلف قطاعات الشباب لتوفير كفاءات تساعد رواد الأعمال في تطوير حلول تدعم الشركات الناشئة، وتم البدء في منذ أكثر من 3 سنوات مع إحدى الجامعات المرموقة في الولايات المتحدة لتوطين برنامج لتدريب الشباب بمصر لتدريب أصحاب الشركات الناشئة على إجراء دراسات اقتصادية، وكيفية وضع خطط تسويقية فعالة، بالإضافة إلى تدريب تقني لدعم الحلول التي توفرها شركاتهم.



مراكز كريتيفا أنشأت وزارة الاتصالات، مركز إبداع مصر الرقمية " أنشأت وزارة الاتصالات، مركز إبداع مصر الرقمية " كريتيفا " لاحتضان الشركات الناشئة، واستضافة أنشطة تدريب الشركات الناشئة، وعقد محافل للتشبيك مع صناديق الاستثمار ومستثمري المخاطر في الشركات الناشئة، كذلك يتم استضافة الشباب بالمحافظات من مختلف الخلفيات العلمية لتدريبهم في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وتستعين " كريتيفا" بخبرات عالمية لإدارة المراكز إذ تم التعاقد مع شركتين عالميتين لإدارة مركزي القاهرة والجيزة بهدف تدريب الشركات الناشئة، وتدريب 120 شاب على مهارات إدارة حاضنة الإبداع لتوطين مهارات إدارة الحاضنات التكنولوجية، واعداد مديرين لمراكز إبداع مصر الرقمية، وهناك 400 شركة ناشئة تم احتضانها في هذه المراكز على مستوى الجمهورية منذ إنشائها.

بدأت وزارة الاتصالات منذ عام 2019 في تنفيذ خطة للتوسع في مراكز الإبداع بهدف الوصول إلى مركز إبداع بكل محافظة، وافتتحت 8 مراكز في 2022، وتم إنشاء 9 مراكز جديدة في 2023، وسيتم افتتاح 5 مراكز أخرى في المرحلة الثالثة في 2024 للوصول إلى 25 مركزًا.

كما أنشأت الوزارة حاضنات متخصصة إذ تم إنشاء الأكاديمية الوطنية لتكنولوجيا المعلومات للأشخاص ذوى الإعاقة وهي مركز للبحث والتطوير والإبداع في مدينة المعرفة بالعاصمة الإدارية الجديدة مزود بـ10 معامل على أعلى مستوى تقني وأجهزة متطورة لاستضافة الشركات المتخصصة في تطوير برامج وحلول في مجال التكنولوجيات المساعدة، كما تم إقامة مركز الابداع للحلول الحكومية بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي في مركز إبداع مصر الرقمية الجيزة والذي يتم من خلاله احتضان الشركات الناشئة المتخصصة في توفير حلول بمجال تقديم الخدمات الحكومية، وذلك في إطار الجهود المبذولة لإشراك القطاع الخاص في منظومة تقديم الحكومية الرقمية.

وفي نفس السياق تم إنشاء مركز "إمحوتب" بمدينة المعرفة بالعاصمة الإدارية الجديدة، والذي يتيح معامل على أعلى مستوى وبرامج تصميم للدوائر الإلكترونية لمساعدة الشركات المتخصصة في مجالي التصميم الإلكتروني والبرامج المدمجة على التوسع في أعمالها وتطوير الحلول التي تقدمها، ويستضيف المركز 24 شركة منهم 9 شركات عالمية بما يتيح خلق فرصة للتواصل التقني بين الشركات المحلية والعالمية المتخصصة في هذا المجال لتحفيز تبادل الخبرات والتعاون فيما بينهم.