اليوم السابع
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وزارة الاتصالات تقدم 9.7 مليون دولار للشركات الناشئة وتوفر آلاف فرص العمل

السبت، 14 أكتوبر 2023 08:00 ص
وزارة الاتصالات تقدم 9.7 مليون دولار للشركات الناشئة وتوفر آلاف فرص العمل رئيس الوزراء في زيارة لإحدى الشركات التكنولوجية
كتبت هبة السيد

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كشفت الأرقام الصادرة عن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عن نجاح مركز الإبداع التكنولوجي وريادة الأعمال، في دفع الابتكار وريادة الأعمال في الصناعة الوطنية لضمان استفادة كل من الأفراد والشركات من تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ويرصد التقرير التالي أبرز 10 أرقام لجهود المركز خلال أول 9 شهور من عام 2023:
 
1- 29.145 ألف عدد الأفراد الذين تلقوا تدريب في مجال الإبداع أو ريادة الأعمال من خلال برامج أو أنشطة تدار/ تنظم من قبل المركز سواء كانوا طلاب، خريجين رواد أعمال أو موظفين.
 
2- 670  فكرة إجمالي عدد الأفكار التي تولدت من الأفراد/الفرق كنتيجة للأنشطة/البرامج التي ينظمها/ يديرها المركز.
 
3- 2014 إجمالي عدد رواد الأعمال الذين لديهم أفكار فعليه وتم دعمهم من خلال إحدى أنشطة وبرامج المركز.
 
4- 361 عدد الشركات الناشئة التي تم دعمها من خلال إحدى برامج المركز.
 
5- 9183 عدد فرص العمل المتولدة من خلال برامج المركز المختلفة.
 
6- 85  عدد الشركات التي تم إنشائها من خلال المشاركة في إحدى برامج المركز.
 
7- 4  عدد الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تم دعمها من خلال إحدى برامج المركز.
 
8- 9.66 مليون دولار إجمالي حجم التمويل (منح /جوائز مالية/ استثمار....) الذي تم الحصول عليه عن طريق المركز.
 
9- 3 مجمعات إبداع.
 
10- 393 عدد الكيانات المتعاونة مع المركز في تنفيذ برامج/أنشطة متعلقة بالإبداع وريادة الأعمال.
 
تنفذ وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، خطة للتوسع فى مراكز الإبداع بهدف الوصول إلى مركز إبداع بكل محافظة، وافتتحت الوزارة 8 مراكز فى 2022 وهو ما يعكس اهتمام الدولة ببناء قدرات الشباب ودعم الشركات الناشئة وريادة الأعمال، وتم إنشاء 9 مراكز جديدة فى 2023، وسيتم افتتاح 5 مراكز أخرى فى المرحلة الثالثة فى 2024 للوصول إلى 25 مركزا.






وزارة الاتصالات

مركز الابداع

الشركات الناشئة

رواد الاعمال

ريادة الاعمال



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