بروتوكول تعاون لإنشاء مركز إبداع مصر الرقمية "كريتيفا" بجامعة العريش

كتب محمد صبحى

شهد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وجامعة العريش، وذلك عبر تقنية الفيديو كونفرانس، بحضور الدكتور حسن الدمرداش رئيس الجامعة؛ لإنشاء مركز إبداع مصر الرقمية "كريتيفا" داخل جامعة العريش؛ بهدف تنمية مهارات طلاب وخريجى الجامعة وشباب محافظة شمال سيناء، وتأهيلهم بما يتواكب مع متطلبات سوق العمل المحلى والعالمى فى تخصصات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وأكد الدكتور أيمن عاشور أن التعاون القائم بين وزارتى التعليم العالي والاتصالات يمثل نموذجًا في تكامل العمل الحكومي في مجال الخدمات الرقمية، وقد أسهم بشكل فعال في تدريب طلاب الجامعات وتأهيلهم وتزويدهم باحتياجات سوق العمل المحلى والدولى من المهارات الرقمية والخبرة العملية فى مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتكنولوجيات الحديثة، فضلًا عن التعاون المثمر بين الوزارتين فى رفع البنية التحتية الرقمية بالجامعات المصرية، وتعزيز دور الجامعات المجتمعي في خدمة محيطها الجغرافي.

وأشاد الوزير بالبروتوكول الذي يتيح الفرصة لتوفير التدريب العملى لطلاب شمال سيناء لاكتساب الخبرات والمهارات التكنولوجية، ودعم الإبداع وريادة الأعمال بين طلاب الجامعات، وتوفير الخدمات الرقمية التى تحتاجها المحافظة، وما لذلك من انعكاسات على خدمة أهالى سيناء، مؤكدًا على استكمال خطة إنشاء مراكز كريتيفا بجميع المحافظات، وخاصة المحافظات الحدودية تنفيذًا لرؤية الدولة للتنمية المستدامة؛ لافتًا إلى أن تجربة مراكز إبداع مصر الرقمية داخل الجامعات تعُد من التجارب الناجحة والبناءة، التى كان لها تأثير واضح وملموس فى رفع القدرات الرقمية لطلاب الجامعات، وتقديم استشارات مهنية وتقنية للطلاب والخريجين.

وقدم الوزير الشكر للدكتور/ عمرو طلعت، ولفريق عمل وزارة الاتصالات لتعاونهم مع الوزارة من خلال العديد من البروتوكولات والمشروعات السابقة.

وخلال الاجتماع، أوضح الدكتور/ عمرو طلعت إلى أن إنشاء مراكز إبداع مصر الرقمية "كريتيفا" يعُد ثمرة للتعاون البناء بين وزارتي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتعليم العالي والبحث العلمي؛ مؤكدًا على أهمية مشروع مراكز إبداع مصر الرقمية لكونه يستهدف بناء الانسان من خلال تنمية القدرات الرقمية للشباب وتأهيلهم لأسواق العمل المحلية والعالمية؛ لافتا إلى حرصه على متابعة سير العملية التدريبية والمبادرات التي تقدمها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمراكز إبداع مصر الرقمية بالمحافظات..

وأضاف الدكتور/ عمرو طلعت أن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تقوم بإنشاء مراكز إبداع مصر الرقمية فى مختلف المحافظات وفق خطة متكاملة وضعتها الوزارة لنشر هذه المراكز على مستوى الجمهورية، موضحًا أنه تم حتى الآن إنشاء 13 مركزًا بالمحافظات حيث تم افتتاح 8 مراكز حتى الآن فى كل من أسوان وقنا وسوهاج والمنيا والمنصورة والمنوفية والإسماعيلية والقاهرة، مع بدء التشغيل التجريبى لـ 5 مراكز جديدة فى النصف الأول من 2023 فى محافظات الإسكندرية والجيزة والوادى الجديد وشمال سيناء وبنى سويف.

وأشار الدكتور عمرو طلعت، إلى أنه من المقرر الوصول إلى 20 مركزًا مع مطلع العام المقبل وذلك في إطار خطة تستهدف إنشاء مركز إبداع مصر الرقمية فى كل محافظة..

ومن جانبه، أعرب الدكتور حسن الدمرداش عن سعادة الجامعة باستضافة مركز كريتيفا، مشيرًا إلى أنه تم تخصيص مساحة 2000 متر لإنشاء مقر دائم للمركز داخل جامعة العريش، لافتا إلى توقيع بروتوكول سابق بين الجامعة ووزارة الاتصالات ممثلة فى هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "ايتيدا"، لتقديم تدريب متميز وعالى الجودة فى اللغات وتكنولوجيا المعلومات لأبناء سيناء من طلاب وخريجى الجامعة والجامعات المختلفة، مشيدًا بنتائج هذا التعاون فى دعم الجامعة فى تطبيق التحول لجامعة ذكية، وتنفيذ التنمية الشاملة فى شمال سيناء، وتوطين التكنولوجيا بها ودعم أبناء سيناء فى مجالات التكنولوجيا والمعلومات والرقمنة.

هذا وينص البروتوكول على أن تقوم وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بإدارة وتشغيل مركز إبداع مصر الرقمية بجامعة العريش؛ ليكون مركزا للتدريب وتنمية الإبداع وريادة الأعمال للشباب بمحافظة شمال سيناء.

حيث يهدف المركز إلى توفير الخدمات التدريبية لطلاب وخريجى الجامعة والمنطقة المجاورة لإعداد كوادر تساهم فى دعم وتطوير صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ونشر ثقافة الإبداع التكنولوجي وزيادة الأعمال، بالإضافة إلى تقديم خدمات تدريبية متخصصة لإعداد المدربين من أعضاء هيئة التدريس بالكليات ذات الصلة، وإقامة وتنظيم المؤتمرات والهاكاثونات والمسابقات المتخصصة فى أحدث التكنولوجيات الداعمة للنقل المعرفى والإبداع، ودعم تحويل الأفكار المبتكرة للشباب المعتمدة على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات إلى منتجات أو خدمات، فضلًا عن المساهمة فى نشر الوعى والدراية لأحدث تطورات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتخصصاتها والمهارات المطلوبة لها، وتطوير آليات التعلم والتدريب من خلال الاستخدام المبكر لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

وقع بروتوكول التعاون، الدكتور حسن الدمرداش رئيس جامعة العريش، والمهندس رأفت هندي نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لشئون البنية التحتية، بحضور الدكتورة هبة صالح رئيس معهد تكنولوجيا المعلومات، والدكتور شريف كشك مساعد وزير التعليم العالي للحوكمة الذكية.