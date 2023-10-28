أكثر 10 شركات تداولا بالبورصة خلال أسبوع.. "موبكو" فى الصدارة بـ2 مليار جنيه

كتب هانى الحوتى

تصدر سهم "مصر لإنتاج الأسمدة- موبكو " قائمة أعلى 10 شركات من حيث قيمة التداول في سوق "داخل المقصورة" بالبورصة المصرية، خلال جلسات الأسبوع الماضى، بحجم تداول بلغ 3.1 مليون ورقة، وبقيمة تداول 2 مليار جنيه، يليه سهم "البنك التجاري الدولي (مصر)" بحجم تداول بلغ 33.5 مليون ورقة، وقيمة تداول 1.95 مليار جنيه.

وجاء في المركز الثالث "بلتون المالية القابضة" بحجم تداول بلغ 417.7 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 1.3 مليار جنيه، ثم "مصر الجديدة للإسكان والتعمير" بحجم تداول 88.8 مليون ورقة، وبقيمة تداول 996.4 مليون جنيه، ثم "مجموعة أي أف جي القابضة" بحجم تداول 57.8 مليون ورقة، وقيمة تداول 935.7 مليون جنيه، وذلك وفقًا لتقرير البورصة الأسبوعي.

وفي المركز السادس "الصناعات الكيماوية المصرية-كيما" بحجم تداول بلغ 61.9 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول بلغت 888.8 مليون جنيه، ثم "أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية" بحجم تداول 8.6 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 780.9 مليون جنيه، ثم "الإسكندرية للزيوت المعدنية-أموك"، بحجم تداول 65.7 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 764.4 مليون جنيه، وفى المركز التاسع "مجموعة طلعت مصطفى القابضة"، بحجم تداول 30.9 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 652.3 مليون جنيه، وجاءت في المركز الأخير "حديد عز" بحجم تداول بلغ 7.1 مليون ورقة منفذة، بقيمة تداول بلغت 549.7 مليون جنيه.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" بنسبة 7.61% ليغلق عند مستوى 23262.27 نقطة، خلال جلسات الأسبوع المنتهى-رابع أسبوع في شهر أكتوبر- وصعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان"، بنسبة 10.72% ليغلق عند مستوى 4339.30 نقطة، وسجل مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" نموًا بنسبة 10.64% ليغلق عند مستوى 6578.50 نقطة، وسجل مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" نموًا بنسبة 8.75% ليغلق عند مستوى 28785.62 نقطة، وهبط مؤشر تميز بنسبة 0.21% ليغلق عند مستوى 5275.90 نقطة.