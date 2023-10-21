أكثر 10 شركات تداولا بالبورصة خلال أسبوع.."البنك التجارى" فى الصدارة

كتب هانى الحوتى

تصدر سهم " البنك التجاري الدولي (مصر)" قائمة أعلى 10 شركات من حيث قيمة التداول في سوق "داخل المقصورة" بالبورصة المصرية، خلال جلسات الأسبوع الماضى، بحجم تداول بلغ 33.7 مليون ورقة، وبقيمة تداول 2 مليار جنيه، يليه سهم "بلتون المالية القابضة" بحجم تداول بلغ 505 ملايين ورقة، وقيمة تداول 1.5 مليار جنيه.

وجاء في المركز الثالث "الصناعات الكيماوية المصرية-كيما" بحجم تداول بلغ 112.3 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 1.4 مليار جنيه، ثم "مصر لإنتاج الأسمدة-موبكو" بحجم تداول 2.3 مليون ورقة، وبقيمة تداول 1.2 مليار جنيه، ثم "أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية" بحجم تداول 12.3 مليون ورقة، وقيمة تداول 1.048 مليار جنيه، وذلك وفقًا لتقرير البورصة الأسبوعي.

وفي المركز السادس "أوراسكوم كونستراكشون بي أل سي" بحجم تداول بلغ 4.8 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول بلغت 884.4 مليون جنيه، ثم "مجموعة أي أف جي القابضة" بحجم تداول 53.5 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 822.5 مليون جنيه، ثم "الإسكندرية للزيوت المعدنية-أموك"، بحجم تداول 64.6 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 654.5 مليون جنيه، وفى المركز التاسع "السويدي إليكتريك"، بحجم تداول 21.5 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 572.1 مليون جنيه، وجاءت في المركز الأخير "سيدي كرير للبتروكيماويات-سيدبك" بحجم تداول بلغ 18.8 مليون ورقة منفذة، بقيمة تداول بلغت 526.7 مليون جنيه.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" قد ارتفع بنسبة 8.07% ليغلق عند مستوى 21616.60 نقطة، خلال جلسات الأسبوع المنتهى-ثالث أسبوع في شهر أكتوبر- وصعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان"، بنسبة 5.73% ليغلق عند مستوى 3919.11 نقطة، وسجل مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" نموًا بنسبة 7.10% ليغلق عند مستوى 5945.97 نقطة، وسجل مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" نموًا بنسبة 9.82% ليغلق عند مستوى 26470.06 نقطة، وهبط مؤشر تميز بنسبة 0.41% ليغلق عند مستوى 5286.75 نقطة.