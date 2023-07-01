ترتيب شركات البورصة الأعلى توزيعا للأرباح.. "موبكو" فى الصدارة بـ15 جنيها

كتب هانى الحوتى

وزعت 35 شركة مقيدة بالبورصة المصرية، أرباحًا نقدية على المساهمين خلال الربع الثاني من عام 2023، بقيمة إجمالية 19.7 مليار جنيه، وجاءت أعلى 8 شركات توزيعًا للأرباح وهي:

1- مصر لإنتاج الأسمدة-موبكو بقيمة 15 جنيهًا.

2- المصرية للأقمار الصناعية (نايل سات) بقيمة 0.45 دولار ما يعادل 13.91 جنيه.

3- أي فاينانس للاستثمارات المالية والرقيمة، والمالية والصناعية المصرية بقيمة 5 جنيهات.

4- بي إنفستمنتس القابضة بقيمة 4 جنيهات.

5- القابضة المصرية الكويتية بقيمة 0.11 دولار ما يعادل 3.4 جنيه.

6- دلتا للإنشاء والتعمير بقيمة 3 جنيهات.

7- الدلتا للسكر بقيمة 2.55 جنيه.

8- بنك فيصل الإسلامي المصري بقيمة 1.979 جنيه.

ووزعت شركات البورصة أرباحًا بلغت 36.3 مليار جنيه خلال عام 2022، مقابل 17.5 مليار جنيه خلال عام 2021، مقابل 23.7 مليار جنيه خلال عام 2020، مقابل 26.3 مليار جنيه خلال عام 2020، و23.9 مليار جنيه خلال عام 2019، و29.9 مليار جنيه خلال عام 2018، و20.1 مليار جنيه خلال عام 2017، و12.2 مليار جنيه خلال عام 2016.

وتعرف توزيعات الأرباح النقدية، بأنها مقدار ما تدفعه الشركات في توزيعات أرباح الأسهم كل سنة بالنسبة لسعر سهمها.

البورصة المصرية، سوق رائدة بالمنطقة، مسجل لديها عدد مستثمرين من الأفراد والمؤسسات المالية والصناديق الاستثمارية، ويساعد القيد على توفير العديد من المزايا، منها: التمويل اللازم لمساعدة الكيانات الصناعية والتجارية والخدمية على النمو المستدام، وتنويع مصادر التمويل المتاحة لهم.