اليوم السابع
Ads
الجمعة، 27 أكتوبر 2023 10:17 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية صحة وطب

المضاد الحيوى ليس علاجا لكل نزلة معوية تصيب الأطفال.. اعرفى أهمية السوائل

الجمعة، 27 أكتوبر 2023 04:00 م
المضاد الحيوى ليس علاجا لكل نزلة معوية تصيب الأطفال.. اعرفى أهمية السوائل النزلة المعوية
كتبت مروة محمود الياس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
 
النزلة المعوية أحد أهم المشكلات الصحية التى تكثر الإصابة بها خاصة مع دخول المدارس واختلاط الأطفال ببعضهم البعض، ويعتقد البعض خطأ أن كل النزلات المعوية التى تصيب الكبار والأطفال يمكن علاجها بالمطهرات المعوية والمضادات الحيوية، وهو اعتقاد شائع غير صحيح.
 
أوضح الدكتور سمير بهنسى اخصائى طب الأطفال وحديث الولادة بمستشفى الجلاء، مؤكدا على خطأ هذا الاعتقاد، مشيرا إلى أن النزلات المعوية من أحد أهم وأبرز الأمراض التى تغزو الجهاز الهضمى  التى تصيب الجهاز الهضمى، وتسبب حالة من الإسهال والتقيؤ، ارتفاع درجة الحرارة فى بعض الحالات، إضافة للشعور  بالغثيان، يغلب الضعف العام وعدم التركيز على المريض بالنزلة المعوية.
 
وتابع أخصائى الأطفال أن العدوى تختلف فى حالة النزلة المعوية، فهناك عدوى فيروسية وأخرى بكتيرية أو طفيلية، وعلاج الفيروسية لا يتم بتناول المطهرات  أو المضادات الحيوية كما يعتقد البعض، وأن علاج النزلة المعوية الفيروسية، يكون بإجراءات من شأنها تعزيز دفاعات الجسم، وتعويض السوائل المفقودة، بمحلول الجفاف، أو بشرب المياه بكميات كبيرة، وكذلك السوائل التى يصفها الطبيب، وفقا للحالة، فكل حالة نزلة معوية تختلف عن غيرها.
 
وينصح بضرورة عرض الطفل على المختص بمجرد الإصابة بمثل هذه الأعراض السالفة الذكر، ليحدد طبيعة العلاج الموافق للحالة، لأن أغلب المضادات الحيوية والمطهرات لا تتعامل مع الفيروسات، بل على العكس تحد من مناعة الجسم، وتجعل الفيروسات أكثر قدرة وشراسة على اختراقه.
 
 






النزلة المعوية

علاج النزلة المعوية

النزلة المعوية عند الاطفال

المضادات الحيوية

أمراض الخريف




مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة